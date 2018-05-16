2018 K-FLOW CONCERT 8月登场 Super Junior+起光耀燮+EXID+KARD强势来袭
KPOP 2018年5月17日 星期四11:18 Erin
「2018 K-FLOW CONCERT」即将在8月11日(六)在林口体育馆强势登场，将有美声团体「KARD」､Highlight舞王「李起光」､Highlight主唱「梁耀燮」､人气女团「EXID」､韩流帝王「Super Junior」，联合带来精彩的表演，6/10 (日)中午12点在ibon 售票网站及全台7-11 ibon机台准时开卖。
韩国美声团体「KARD」2017年正式出道，也曾於2018年2月2日来台举办首次演出，以突破性的人声和旋律吸引全世界注意，成军不到一年就举办多场欧美巡回演唱会，累积众多粉丝，超强实力备受瞩目。
Highlight也曾於今年3月11日甫来台举办演唱会，其中成员起光，去年发行个人第二张迷你专辑"ONE"后大获好评，不仅展现精湛舞技，更是亲自参与作词､作曲､制作。同样为Highlight 成员的梁耀燮，2009年以团体主唱出道，拥有渲染力的嗓音和惊人爆发力，今年二月发表时隔6年的个人第二张迷你专辑《白》更拿下《THE SHOW》一位。
多次访台的EXID对台湾的乐迷来说更是不陌生，3月时成员Hani更曾来台拍摄综艺节目，平易近人亲民的作风，暖化粉丝的心，四月携单曲《Lady》回归，90年代复古风充满嘻哈、R&B等元素，见识到EXID百变风格，粉丝们更期待EXID是否能以完整体五人一桐站上台湾舞台?
Super Junior刚在今年4月1日来台举办演唱会，除了始源5月6日已再度来台举办个人粉丝见面会，时隔四个月Super Junior 又将来台提前陪粉丝过七夕情人节。大家期待吗? 「2018 K-FLOW CONCERT」相关活动讯息请密切注意希林国际活动专页
主办单位: 维尔伦国际 / 希林国际
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论