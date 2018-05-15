朴叙俊曾羡慕多顺人气高？！ 多顺6年前预言：「欧巴一定会红！ 」
综艺 2018年5月15日 星期二11:22 Sani
近日多顺出演《Happy Together》时聊到「工作环境最好的一部作品」，首推和朴叙俊、崔宇植合作的《Family》！ 还大赞二人超nice，预言他们一定会红！
多顺说：「在情景喜剧《Family》里，崔宇植欧巴和朴叙俊欧巴饰演我的哥哥和朋友。 当时SISTAR刚刚推出《Loving U》专辑，正在准备演唱会，又要拍广告、跑活动，行程非常紧张。 有时从其他城市参加活动回来不得不让欧巴们等待，觉得非常抱歉。 」
『但是欧巴们却跟我说：「没关系，我们玩得很开心呢！ 」非常体谅我。 』
全炫茂感叹当下的大势演员朴叙俊原来也曾经羡慕多顺，多顺笑著说：『不是羡慕我啦，当时我们都是新人，我曾说日程太多觉得辛苦，叙俊欧巴就说：「即使这样我们也很羡慕你，你是SISTAR呀。 」当时我就在心里想：「用不了多久，欧巴也会很有人气的。 」因为他是非常好的人，又很有魅力。 果然现在两个人都发展得很棒。 』
《Family》是2012年拍摄的，其实2015年多顺、朴叙俊和崔宇植一起参加青龙电影节时还有合影！ 朴叙俊和崔宇植分别斩获了那一年的人气明星奖和新人男演员奖，多顺也开心地祝贺二人：
演技好、人品好、长得又帅的朴叙俊果然没有不红的道理，当年的多顺就已经很有眼光！
（图源：《Happy Together 3》截图，多顺IG）
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