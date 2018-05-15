《你也是人类吗》官方海报公开！徐康俊 X 孔升延深情对望大玩「人机恋」
韩剧 2018年5月15日 星期二11:25 MiJimin
「机器人」与「人类」的爱恋韩剧，再加一个口袋名单，GET～！不管是预告还是海报都很有质感呢…。
KBS即将在6月4日（一）起推出全新月火剧《你也是人类吗》，此剧采事前制作，以AI人工智慧为题材，讲述因一场意外而陷入昏迷的富三代「南信」（徐康峻 饰），身为科学家的母亲制造出了一个智能机器人「南信III」来代替他，也因此卷入了财阀家族的权力争斗。（南信音同男神）
昨日也公开了两版官方海报，徐康俊与孔升延都是拍摄侧脸，一张两人专注的对望，眼神中只有彼此，一张则像是徐康俊为孔升延戴上项炼的动作，孔升延表情则有些不知所措。
海报文字：「我只是个机器人，你会爱我吗？」
海报文字：「别让人知道我是机器人，可以帮我吗？」
徐康俊饰演的财阀三世「南信」因意外陷入昏迷，而「南信 III」机器人除了比真人还要聪明外，偶尔会因为程序错乱，出现一些可爱逗趣的反应，孔升延则饰演运动员出身的助理保镖姜素奉，守护在「南信 III」的身边，外表冷酷但内心相当温暖的一个人，两人在朝夕相处下产生的情感变化也是剧中的看点之一。
▼初版预告：
（截图自：官方剧照）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻