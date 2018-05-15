《信徒》柳俊烈 沉默却又强烈的存在感

电影《信徒》（韩原名《毒战》）中给予观众强烈存在感的柳俊烈，表达自己对於这部电影中角色的想法。
《信徒》描述规模大到足以支配亚洲的幽灵地下毒品组织的真相，展开一场残酷的大乱斗。柳俊烈在剧中饰演离开了毒品组织的前职员Rak，而与刑警元浩（赵震雄饰）携手揭开此组织的真面目。Rak是一个喜怒不轻易表现於外表的人物，因此柳俊烈也透过细腻的眼神演技来表达内心，他说：“Rak其实是面无表情但内心却澎湃不已的角色，对於这部分我曾认真思考并且为理解细节而努力表现。”
本剧的阵容相当华丽，柳俊烈却能够在台词不多的状况下，在这些亮眼的实力派演员中发挥自己的存在感，对於这个崭新的角色他说：“没有什么夸张的动作与台词，但在镜头前演出却是比想像中更困难，演出这角色的这段时间也让我学习到很多。”
《信徒》导演李海英也表达对柳俊烈的大力称赞，他说柳俊烈面无表情的时候，那样的表情却能够掌控一切状况，是一位能以无表情来表现多种情感的一位演员。《信徒》将於5月24日在韩国正式上映，也将於6月22日在台湾上映。
照片/ 影片：车库娱乐
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