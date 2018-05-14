《THE DANCER》任何事情都有第一次！这不只是跳舞 还是人生试验

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看到默默离场的起光...其实能理解他的心情。在韩国，他是歌手；在美国，他就是来学习的学生。面对这么多第一次，当然会不适应，因为情况是自己没办法掌握的。



於上周六（12日）在JTBC4播出的综艺节目《WHY NOT : THE DANCER》播出第2集。Super Junior银赫和HIGHLIGHT起光首次穿上高跟鞋，与来到教室学习Girlish舞蹈的学生们，一起接受老师们的指导。



但是，起光的表情越发凝重。因为是第一次尝试的舞蹈，所以比较陌生。后面的学生都已经跟上进度了，自己又站在这么显眼的位置，让他逐渐变得僵硬。



到了验收时间，起光跳到一半，就中途放弃了。



他转为「观众模式」，看著正在热舞的学员们，但可以感受到他沉重的心情。



起光在回到宿舍后接受采访，他表示，首先，他站在最前面的位置。在有限的时间中，对还没有学会的舞蹈感到没有自信，所以很崩溃。后面的学生又跳得这么好，自己觉得很丢人，也怕影响到后面的学生，就出来了。



之后，身经百战、拥有几十年编舞经历的世界编舞家Brian Friedman告诉起光，所有舞步错了都没关系，就算舞步是乱的，也不要放弃，这是人生试验。挺过艰难的瞬间、翻越高墙，成功就在高墙的对面，所以不要放弃。用这一席话鼓舞起光。



起光回到学生群之中，和银赫一起坚持到最后。虽然是这么陌生的第一次，但不希望出现第二次的放弃了。



而银赫也在事后采访透露，他想像起光展现：「呀，我们也是可以的！」但是，没有想像中的简单，其实他也有点累，毕竟是第一次。



回到棚内，SHINee泰民也分享他在LA的上课经验，真的是只错一点点，就会发现自己的不足，然后就会畏畏缩缩。而那些一起上课的学生，就是爱跳舞而已，看起来真的很帅气。



结束课程后，银赫、起光和Lia Kim、Brian Friedman及同行有人聚餐。才了解到，原来他们刚刚上的课是难度最高的，学生之中也有很多早就是出来教课的老师。虽然带来了小小安慰，但也有了珍贵的经验。而在收看节目的观众们，应该也从中获得不少体悟吧！

（图片来源：JTBC4《WHY NOT : THE DANCER》）

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