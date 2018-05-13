《小屋》实验对象A和B一同用餐！不想空手而去的苏志燮带了「沉重的礼物」

看完这一集，谁不想要一个这样的大苏？觉得大苏最可爱的是…他一直强调自己的小屋「很冷」，所以由他过去朋友家会好一点！看来大苏是真的被「冷到了」XD
於上周五（11日）播出的tvN综艺节目《森林里的小屋》，「实验对象A」朴信惠和「实验对象B」苏志燮接到意想不到的「幸福实验」――和朋友一起用餐！B先丢了讯息给A，向她问好。
B表示，要在哪里见面好呢？因为他在的地方很冷，还有风…然后他补充，就算A不太方便，还是他过去比较好，因为他的东西不多。A回覆，她在的地方一直很暖和，B笑了，他表示：「这里一直很冷」。所以两人达成共识，由B前往A所在的小屋，一个小时后见。
A赶快打起精神，准备要和B一起享用的午餐。A用了家里现有的食材，菜单是：泡菜饼和拌面。
突然变成「客人」的B也没闲著，他看了自己手边剩下的食材，有：一块肉、一根香蕉、一点大蒜、一点胡萝卜、一人份的大米。因为剩的不多，所以很苦恼该怎么做。
左思右想，空手到A的家真的太不好意思了。由於A的小屋也一定要生炉火，所以他想到一个礼物：劈木柴给A。
除了木柴，还有细心烹煮的米饭，以及稍微腌制的牛排。B说自己吃怎样都可以，但要和朋友分享，所以必须仔细一点。
然后，B出发前往A的家。一层是食物，另一层是木柴，大概有10多公斤，B一路抱著这些东西徒步走到A的家。路途上，B休息了几次、气喘吁吁，实在是太重了！
历史性的一刻…B终於到了A的家！B放下东西后，马上说：「让我休息一下」，A看到B拿这么多东西，赶紧倒杯水让他喝。
B稍作休息后，再帮A把「沉重的礼物」搬到屋子前放好，相当绅士。A也一直向B说「谢谢」。
而A表示，在森林里最棒的礼物，就是劈好的木柴。除非碰到不得已的事情，不然她会一直珍藏著。
B真的很为对方著想。比如：正在料理的A，担心B不合胃口。B听到以后，马上说：「我是吃什么都好的类型」；他也没有突然就进到A的家中，怕会打扰到A，所以只是在外面和A说有腌制好的牛排，如果火用好的话让他来烤。
然后，B的家一直湿湿冷冷的，和A的家完全不同，让他不停感叹：「这里真的很好，这么暖和」、「这里穿短袖都可以了」
A和B终於可以吃上午饭了！两人闲话家常，A还问B：「都只吃蛋白质吗？」透露了自己也是《森林里的小屋》忠实观众。他们度过一段愉快的午餐时光，B也称赞A：「料理做的很好」。
（图片、影片来源：tvN《森林里的小屋》）
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