《音乐中心》收视持续低迷！想当年她们创下了最高收视率舞台
KPOP 2018年5月12日 星期六09:45
无可否认，对比早几年的黄金期，K-pop近两年开始呈疲态，尤其音乐节目更是渐渐不得人心，三大电视台的音乐节目收视率节节下降，长期徘徊大约1%左右。近期就有网民回味过去，结果发现MBC《Show！音乐中心》最高收视率的舞台创造者，还是无法复制的她们―少女时代！
少女时代於2009年推出大热歌《GEE》，成为「国民女团」，同年夏天她们推出《说出你的愿望》，更是红遍亚洲。
2009年7月18日，她们身穿白色军装加热裤，在《音乐中心》中，将《说出你的愿望》由室内搬至户外停机坪，性感帅气、整齐划一的「勾腿舞」、实力的Live演唱，创造了史上最高的17.2%收视率，即超过860万人收看，足证当时少女时代的超强人气。
而且，此纪录至今仍无人打破，可见少女时代的强大！大家有没有看过她们这场演出呢？
写手：Koala@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
Rex Cham 我會話近兩年太多新團出，競爭太大，又唔係真係好紅，令人印象唔深刻，最多四代咪最紅果幾隊。相反你二三代，好多都容易講得出🤦🏻♂️
2018年5月12日 10:06
-
以前的是传说百听不厌都快十年的歌了现在还在听，以前追星追得疯狂，现在就没什么好追的，歌曲和表演都不如以前精彩，不信可以看回以前的舞台表演，多样化又精彩
2018年5月12日 11:59
-
-
什麼疲態...看最新韓國在世界音樂市場的趨勢根本是爬升狀態(已從以前的10名外爬到第7)，就現在是網路世代啊，有網路能看除了那些婆婆媽媽外年輕人誰想開電視啊= =
2018年5月12日 11:47
-