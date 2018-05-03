济州岛特辑延伸阅读：涯月里咖啡厅－你的春日，从「春日」开始。

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讲到涯月海边，通常大家第一个想到的都是GD开的Monsant咖啡厅，虽然自2018年1月起GD已经撤资，不过临海的优良地理位置跟独树一格的建筑设计依然吸引了许多游客前来朝圣。

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但～今天要介绍的不是Monsant，而是同样位於涯月里海边的另一人气咖啡厅――春日咖啡。



与其说是咖啡厅，春日咖啡更像是一个海边花园，温馨可爱的建筑，以及满布在各个角落活泼有趣的涂鸦，鲜艳缤纷的色彩与蓝天大海相互辉映，光是漫步其中，心情也像被渲染了一般，带著春天来临的雀跃感。



咖啡厅内外皆有座位区，室内临海那面是一大片透明窗，坐在窗边就彷佛坐在海上，午后的光线暖暖的，一望无际的大海在阳光下闪闪发亮。



室外座位区则在户外平台上搭了个白色遮阳棚，挂上灯泡，迎著海风，湛蓝的大海就在眼前，疗愈满分。



除了咖啡之外，店家也贩售有自家烘焙的咖啡豆，及以春日咖啡为背景的明信片与马克杯等纪念品。



占据了大部分明信片主角的是春日咖啡的当家狗狗－春天、夏天、秋天及冬天四只柯基犬，平常会在咖啡厅入口的休息区睡觉，不怕人，而且很喜欢撒娇。



虽然来来去去的人潮不少，但春日咖啡整体的氛围营造十分成功，就算旅客众多，也不影响它的美丽，服务人员也都亲切又充满朝气，整体感受非常舒适，很推荐大家来到涯月海边时，务必造访一趟春日咖啡。



备注：一人须点一项饮品，点餐后方可入内。

营业时间：09:00-21:00

地址：제주시 애월로1길 25



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(photo credit: KSD)

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