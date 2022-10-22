【K社韩文小百科】只存在於济州岛的神奇文化：别人结婚，我把头像换成婚纱照！

大家如果看到朋友突然把通讯app的头像换成婚纱照，第一反应都是朋友正准备结婚，所以把新拍的照片PO上来吧？ 但如果这位朋友是韩国济州岛人，很可能完全是另一个状况：婚纱照里的人根本就没见过！

这就是济州岛独有的文化：亲戚朋友结婚时就把头像换成婚纱照、婚礼公告或请帖。

不止如此，济州地方电视台和地方报纸也会刊登普通居民的婚礼广告。 根据韩国统计厅，济州岛居民总数不到68万人（2021年），互相之间都有些关系或熟识，在电视上打广告也就是邀请全村人一起庆祝的概念。



이거 진짜임... 왜냐면 제가 너무 신기해서 찍어뒀거든요 이런게 몇개가 지나감 ㅋㅋㅋ https://t.co/kc3S6DnMDs pic.twitter.com/rXMmxxwXGr — goho (@yugure444) October 8, 2022

济州岛一直有把婚礼办成喜宴（잔치）的文化，办喜事的家庭要杀猪、准备食物和场地，届时整个村子的亲戚邻里都会来帮忙，喜宴既是对新人献上祝福，也是向帮忙的人们表达感谢。传统的济州岛婚礼少则3日、多则7日，包括婚礼前日的「家门喜宴」、婚礼当天的「喜宴」、婚礼次日的「亲家喜宴」等等。 现在有些岛民已把婚礼精简到只有一整天，即便在陆地办过婚礼也要回济州再办一整天婚宴。跟大部份韩国人一个午餐就结束婚礼的快节奏相比，还是隆重许多。



为了让尽可能多的熟人都知道这件事，济州岛民动用了一切宣传方式，从口口相传到报纸电视、在村民会馆挂横幅，再到最近三四年间年轻人们开始把头像换成婚纱照，见证著济州婚礼喜宴文化的发展过程。 还有岛民还会把亲戚朋友的结婚消息PO到个人IG上，认为「这样才叫岛民的义气」XD



韩国居住在陆地的网友对此感到文化冲击，而济州岛出身的网友发现陆地人居然不这样做，也感到文化冲击XD陆地居民：「好温暖，很有人情味的文化」、「去济州岛旅行时在酒店电视看到婚礼广告，还以为是名人kkk」、「济州岛出身的暧昧男某天把头像换成了婚纱照，当时真的吓我一跳kk」、「 共同体意识真的很棒，年纪大了觉得从前的文化消失很可惜」。

济州岛网友：「只有济州岛人这样吗？ 怪不得陆地同事问我是不是结婚了，但那照片一看就不是我啊kkk」、「岛民认证是真的，打开kkt就能看到所有结婚消息」、「现在我的kkt里就有三个婚纱照头像kkk」

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