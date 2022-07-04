李尚顺济州咖啡厅开业啦！李孝利到场合影撑腰、门外排百米长队，人气太爆未到中午就售罄打烊

李尚顺在《孝利家民宿》就经常为客人冲咖啡，这次终於当上老板、开了一间音乐咖啡厅「LONG PLAY」，月初开幕后立即成为济州热门打卡地，一度引起附近交通瘫痪！

这家咖啡厅位於济州岛旧左邑东福里一个安静的小村落，规模不大，开门时一次只请20位客人入场。 根据网友分享的照片，开业首日李孝利来当服务员、和大家亲切合影，李尚顺则在吧台冲咖啡，两人的穿著都十分朴素日常。



咖啡厅位於一楼，外观是水泥墙极简风格，内部则以白色和原木为主调，加上很有济州岛气息的柑橘和花朵装饰，给人放松舒适的感觉。



开业当天就有超多客人慕名前来，门前排起超过100m的长队。 虽然上班时间是从上午9点到下午5点，但9点12分就因人数过多提早结束排队。 有网友10点到场只得失望而归，还有网友下午2点到店时，发现已贴出「本日材料及MD全部售尽，结束营业」的公告，第二天则是早在上午11：30就结束营业。



李尚顺当日下午在咖啡厅IG帐号PO文，向未能入店的客人及附近居民致歉，决定暂时改为预约制经营，7月3日休息一天后恢复营业。



据网友透露咖啡品质很高（毕竟是热爱咖啡的李尚顺精选），还有T恤、马克杯等各种周边商品，李尚顺用黑胶唱片播放的音乐更是氛围超赞。 李尚顺表示会通过IG公布预约系统，以后去济州玩的打卡地又多一个啦！



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