BIGBANG新曲《花路》包揽音源榜一位！胜利：预计今年入伍，将BIGBANG的空白期减到最小化！
明星 2018年3月14日 星期三13:16 Yuan
BIGBANG新曲《花路》由GD和T.O.P作词，成员们带著即将入伍的心情而创作。
讲述了BIGBANG5名成员最真实的细腻想法，歌词中也向粉丝传达：「花开时我们一定会再相见。」昨日歌曲一公开包揽了8大音源榜的一位，也在iTunes榜单上摘下多个国家的一位。
而BIGBANG继T.O.P之后，GD、太阳和大声也在近日陆续入伍，昨日胜利在IG写了给V.I.P的信，他写到：「BIGBANG新曲#花路公开了，看到盛开的5朵花想起了哥哥们，从认识到现在的回忆也画过脑海。今天大声哥入伍了，剩下我一个，我也预计在今年入伍，等今年预定的行程用完，我会为BIGBANG的空白期减到最小化而入伍。就像歌词一样我们也会在那里、那个位置等著你们，无论无何都感谢你们爱你们，BIGBANG忙内胜利。」
另外，胜利日前出演了不少综艺节目，除了要播出下集的《我独自生活》外，前阵子与Wanna One成员姜丹尼尔、邕圣佑和朴佑镇一起录制了《Radio Star》，而他的SOLO专辑也在准备中。
（图：YG、TVDaily、IG@seungriseyo）
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