gugudan美娜确定主演《独孤Rewind》，和EXO世勋搭档！ 《伟大的诱惑者》剧情节奏快如电影，每一秒都是看点！ SM又有大动作！ 收购裴勇俊公司Keyeast & 吸收FNC为第二大股东，扩展全球市场 KCON 2018 JAPAN完整阵容公开！ 快来看看有没有你家爱豆 韩国人记忆中的冰淇淋：Over Action兔子版的selection冰淇淋～ 《玻璃庭院》文瑾莹与金太勋 情侣画报公开 三养辣鸡面又出新口味：炸酱辣鸡拌面！ 光看预告就等不及了！Hoya 今天抢先公开新歌〈Angel〉 李钟硕不拿片酬出演《死之咏赞》！5月合约到期是否会与YG娱乐续约引关注 张基龙有望首度担任无线台男主角！收到MBC新剧《过来抱抱我》出演提案 他们才是大韩民国真正的带货王！ 前几名真的让人心服口服~ 特级惊喜！SEVENTEEN 梦幻小分队登场 「夫硕纯」本月发新歌〈Just Do It〉！ 《无限挑战》真的结束了！没有第2季，新成员新综艺新起航 白色情人节这天最想授 / 受谁的甜蜜心意？孔刘、秀智分居冠军 但「最想告白的女艺人」另有其人！ 掏钱就能见服兵役的李敏镐？黑心仲介推探望套餐捞钱！

今天的你，是否已经拟好一场完美的告白计划了？或者，也默默期待著获得某个人的答覆？无论如何，先来看看大众在白色情人节这天，最想收到 / 送给哪些艺人糖果吧！

最近某个韩国线上调查公司以年龄介於 20 与 40 岁的 2000 多名男 / 女性为对象，分别调查他们最想在白色情人节送出、收到糖果的艺人。结果在男艺人方面，孔刘以 15.2% 的支持高居第一，帅大叔魅力通杀的年龄层果然很广！

分获第二、第三名的则是朴宝剑 (15.1%) 与宋仲基 (3.7%) 这对要好的师兄弟。看得出来两人的得票率相差甚大，毕竟宋仲基如今也已经是人夫啦～

而在女艺人方面，上周才公开与李栋旭交往消息的秀智，仍然以 10.5% 支持率夺下冠军，「国民初恋」的形象依然存在许多人心目中。

而亚军则由活跃在影坛的 AOA 成员雪炫 (7.9%) 夺下，季军则是多才多艺的 IU (5.5%)。

有趣的是，在另一项调查「最想在白色情人节向她告白的明星是？」中，第二、三名分别是雪炫与秀智，但第一名则由 Red Velvet 队长 Irene 风光夺下，似乎显示出大众对於「想送糖果」与「想告白」的对象，有著微妙的取向差异呢！

除了这几位艺人外，还有谁也是你想在今天好好付出真心的对象呢？别错过这个一年一度的难得日子，快点行动吧！



（照片来源：SM、JYP Entertainment、FNC、LOEN、Blossom、）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻