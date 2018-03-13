白色情人节这天最想授 / 受谁的甜蜜心意？孔刘、秀智分居冠军　但「最想告白的女艺人」另有其人！

今天的你，是否已经拟好一场完美的告白计划了？或者，也默默期待著获得某个人的答覆？无论如何，先来看看大众在白色情人节这天，最想收到 / 送给哪些艺人糖果吧！
最近某个韩国线上调查公司以年龄介於 20 与 40 岁的 2000 多名男 / 女性为对象，分别调查他们最想在白色情人节送出、收到糖果的艺人。结果在男艺人方面，孔刘以 15.2% 的支持高居第一，帅大叔魅力通杀的年龄层果然很广！
分获第二、第三名的则是朴宝剑 (15.1%) 与宋仲基 (3.7%) 这对要好的师兄弟。看得出来两人的得票率相差甚大，毕竟宋仲基如今也已经是人夫啦～
而在女艺人方面，上周才公开与李栋旭交往消息的秀智，仍然以 10.5% 支持率夺下冠军，「国民初恋」的形象依然存在许多人心目中。
而亚军则由活跃在影坛的 AOA 成员雪炫 (7.9%) 夺下，季军则是多才多艺的 IU (5.5%)。
有趣的是，在另一项调查「最想在白色情人节向她告白的明星是？」中，第二、三名分别是雪炫与秀智，但第一名则由 Red Velvet 队长 Irene 风光夺下，似乎显示出大众对於「想送糖果」与「想告白」的对象，有著微妙的取向差异呢！
除了这几位艺人外，还有谁也是你想在今天好好付出真心的对象呢？别错过这个一年一度的难得日子，快点行动吧！
（照片来源：SM、JYP Entertainment、FNC、LOEN、Blossom、）
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