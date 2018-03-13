EXO D.O.确定担任tvN《百日的郎君》男主角！南志铉女主角出演讨论中
韩剧 2018年3月13日 星期二11:58 JiaJia
终於迎来第一部主演电视剧啦～而剧中「世子妃」也确定了，是由备受关注的新人演员「韩素喜」出演！
EXO D.O.（都敬秀）除了拥有绝佳唱功，在演技方面的表现也备受大众肯定。最近，他与《老千2：神之手》导演姜炯哲合作的新电影《Swing Kids》甫杀青，马上迎来新作品，是首部电视剧男主角！
D.O.确定出演tvN新剧《百日的郎君》男主角――世子「李律」，该部作品描述史无前例的世子失踪事件，以及他从失踪到重返宫中这100之间发生的故事，为古装喜剧。
李律是一位无懈可击的完美主义者，后来遭到杀手攻击，受伤的他失足跌落山崖，获得新身分「菀得」。菀得是做什么事都派不上用场的男丁，从此之后，李律的世界就改变了。
而剧中「世子妃」由曾出演SBS《再次重逢的世界》、MBC《金钱之花》，而备受瞩目的新人演员韩素喜出演。
世子妃拥有出众外貌、强大权力，但和世子是「逢场作戏的关系」。世子失踪后，他成为宫中帮世子守住秘密的人物。
另外，收到女主角出演提案的南志铉是否出演，依然正在讨论。《百日的郎君》预计於下月（4月）初开拍，以9月播出为目标。
（图片来源：TVDaily）
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