《认哥》GOT7的愿望是成为JYP的大股东！珍荣：这样公司就不用改名了

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（有雷，慎入）这一集大家都看了吗？GOT7的活跃为《认识的哥哥》带来5.7%的收视率，是目前偶像组合收视率排名第二位！仅次於少女时代而已～另外，神童和朴轸永的合作舞台真的太精彩了！



JYP娱乐的社长朴轸永，带著职员GOT7来到JTBC综艺节目《认识的哥哥》，日前已於上周六（10日播出）。在「入学申请书」上，GOT7的愿望是「想成为JYP的大股东」，让社长相当无措。《认哥》成员们表示：「这样公司不是要改名字吗？」和朴轸永一样叫做「박진영」的成员珍荣回答：「我如果当上股东，叫不用改名了！」引发全场爆笑。



希澈也於个人SNS公开与朴轸永的合照，他留言：「我心中的经纪公司JYP #JYP #AB #朴轸永赞赞man 」



Super Junior神童也作为「班长」合流该期节目。舞技超群的他还和朴轸永「共舞」，现场气氛嗨到最高点！



而经典场面之一…这个也必须算在里面！JB原本应该向接受处罚的珍荣泼水，没想到他一个「涮」，不只泼到珍荣，还泼到姜镐童、Jackson、李尚敏、闵庚勋和金永哲，让大家惊呼连连。



GOT7也在《认哥》公开最新作品《Look》的表演舞台，看完真的会像哥哥们一样，忍不住要为他们鼓鼓掌！

还有更多精彩的故事：朴轸永分享了人生蓝图，出道前还差点被改名，社长要他以「朴轸感」出道；珍荣神秘的「泡菜消失事件」；GOT7本来不叫GOT7，连成员们都觉得不妥？Jackson最不能理解的「中韩文化差异」…等，还没看的要赶快去看啊！

（图片、影片来源：JTBC《认识的哥哥》）

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