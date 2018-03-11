Red Velvet、TWICE 蝉联 3 月女团评价冠亚军　MAMAMOO 回归攻占季军！

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每个月出炉的女团评价榜单总是亮点十足，既让人看见某些团体即使不活动人气仍居高不下，也能观察到瞬息万变的歌坛潮流。这个月，又是哪些女团占据了大众视线呢？

韩国企业评价研究所於 2018 年 2 月 8 日起至 2018 年 3 月 9 日间，针对韩国人民喜爱的女子团体搜集了 77,029,078 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析。

结果显示，冠军与上个月得主一样，依然由 Red Velvet 拔得头筹。虽然已经结束了打歌期，但最近活跃在实境、综艺节目中的 Red Velvet，仍是大众关注的焦点。



而第二名也再度由 TWICE 夺下。最近在日本取得莫大成功的她们，不久前也传出将於 4 月发行韩语新专辑，5 月更有第二次巡回演唱会，满满行程让 TWICE 随时处於话题中心！



而一向波动大的第三名，这次就由甫回归的实力派代表 MAMAMOO 夺下！一发片就横扫音源榜首的她们，这次挑战了前所未见的曲风果然大受好评，迷幻又醉人的电子浩室乐加上成员们层次分明的诠释，让人越听越上瘾。



除此之外，打入前十名的女团还有 MOMOLAND、宇宙少女、BLACKPINK、Oh My Girl、WekiMeki、Apink 以及 GFRIEND。



（照片与影片来源：SM Entertainment、JYP Entertainment、RBW）

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