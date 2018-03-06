金希澈「白叫哥」再加一！继张玉安后 没想到裴正南和他同岁…
综艺 2018年3月8日 星期四09:02 JiaJia
真的没想到…金希澈和裴正南是同龄人…是希澈保养得太好，还是裴正南「太成熟」啦？XD
Super Junior希澈久违出演KBS艺能节目！此次，他担任《1%的友情》MC。怀著既期待又紧张的心情，希澈等待其他人的到来。
过了一段时间，终於有人来了！是有著「前进男」之称的裴正南。希澈赶紧站起来向裴正南问好。
不过，气氛弥漫著尴尬…
裴正南问希澈：「年龄多大呢？」希澈尊敬的回答：「83年生、属猪的，哥是…？」
裴正南听到后似乎思考了一下，然后与希澈握手并回答：「是同龄人啊～」
（原来是同龄朋友啊…）
裴正南不停称赞希澈长的很童颜，明明同龄却有著完全不同感觉的两人，知道彼此的年龄后好像更尴尬了XD
而最近的《Super TV》中，总是叫著张玉安「哥、哥」的希澈，没想到是1984年生的，甚至是弟弟！希澈站起来大喊：「居然一副是我哥的模样，年龄明明比我小！」过了几秒才恍然大悟的张玉安，也受到冲击。
小编相信，希澈「白叫哥」的情况陆续还会发生的XD为什么你都不会老呢！教教我们吧～
（图片来源：KBS《1%的友情》、XtvV《Super TV》；kimheenim@Instagram）
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