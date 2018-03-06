《认哥》金希澈的理想型昭熙来了！紧张的他一直转身摸闵庚勋的手～

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这一集，我们希大大真的是一抓到空隙就和女神昭熙告白XD而且罕见地看到他害羞和腼腆的模样，可爱～



Wonder Girls成员出身、目前为KEYEAST旗下女演员的安昭熙，於上周出演JTBC综艺节目《认识的哥哥》。



而主持人之一的Super Junior希澈，可以称得上是昭熙的「狂粉」了！在节目中看到昭熙，希澈相当激动，后来转为害羞，有机会就会向昭熙告白，让人不禁露出笑容。（有看节目的粉丝，应该对「昭hee澈」印象深刻吧？XD）



但昭熙问希澈，他真的是自己的粉丝吗？昭熙平时也是《认哥》的观众，希澈明明陆续向TWICE MOMO、夏沇秀、具荷拉、陈世娫，甚至是妈妈级的朴美善示好，这样的希澈说喜欢自己，不太相信。於是，他们在节目中举行「理想型世界杯」，最后胜出的…还是安昭熙啦！







还有在「猜猜我」环节，希澈巧妙用「牛奶」向昭熙「告白」，让昭熙忍不住笑了出来。





希澈在做完一连串的告白行动后，总是会转身过去摸摸「爱子」闵庚勋的手，缓解紧张的情绪～（做完才觉得丢人的概念吗XD）

（图片来源：JTBC《认识的哥哥》；kimheenim、ssoheean@Instagram）

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