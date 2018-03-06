姜成勋又陷诈骗传闻？ 前所属社出面澄清：「他是被冤枉！ 」

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今日有报导称上个月姜成勋被友人起诉诈骗，对於此事，姜成勋的前所属社老板有话要说！

根据报导，姜成勋在2010年11月从K某手中借走1亿4220万韩元，至今未还款并拒绝联络。 K某表示当时是把钱汇给了姜及其友人N某的帐户。

对此，姜成勋所属社YG表示：「正在进行了解。 这是水晶男孩和公司签约前8年的事，公司对此一无所知。 」

反而是姜成勋的前所属社老板更加了解，KES娱乐代表金英勋（音）表示「姜成勋非常冤枉」。 据悉，姜成勋第一次是在2013年被起诉，称其在2009年至2011年1月从黄某等3位友人手中骗款10亿，后被判处有期徒刑1年6个月、缓期执行2年；第二次是2015年被某借贷商起诉诈骗，但最终判决无嫌疑。 没想到，却在上个月第三次遭到起诉。



金代表称：「这次被起诉是和那次无嫌疑案件一样的内容。 姜成勋向友人B某借了钱并还给他，但A某等人并不知情。 」据称，B向很多人借了钱并转交给姜成勋，其中就包括A。 姜成勋把钱还给B，但是B没有把钱还给大家，反而携款潜逃，令姜成勋背上「诈骗」嫌疑。

金代表称：「被宣判无嫌疑时，姜成勋正在起诉B。 后来B被拘留、说明了整个事件，所以（姜）被判无嫌疑。 事实上，姜成勋并没有直接从A等手中收款，所以并无直接关联。 而且这次也只是被起诉，还没有定案。 我认为会和2015年那次案件得到同样的结论。 」

金代表还说：「姜成勋虽然参加水晶男孩的活动，但是没有接拍广告。 据我所知债权人通过所属社没收了他的酬劳，他连自己参加节目和演出的收入都拿不到。 外界可能觉得他正在活动、有在赚钱，但其实还和从前一样很辛苦，经受这样的形象打击更无异于让他去死。 真的非常冤枉。 」



（图源：TV DAILY）

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