BIGBANG大声3月13日入伍服兵役！ 与太阳仅相差1天
明星 2018年3月5日 星期一11:08 Sani
3月5日，BIGBANG所属社YG娱乐宣布「成员大声将在3月13日现役入伍」，紧随太阳之后、仅相差1天，几乎是同伴入伍。
其实大声一直有表示希望和成员们在相似的时间服兵役，为此在去年申请了自愿入伍。
大声不仅参加BIGBANG的活动，自己的solo活动也十分活跃，去年还在日本发行solo专辑、举办巨蛋演唱会，巡回18个城市成功进行了演出，据悉到入伍前也会持续活动。
（图源：BIGBANG FB）
这样一来，2月27日GD入伍、3月12日太阳入伍、13日大声入伍，不到一个月就陆续有三位成员开始服兵役，加上已在军中的T.O.P，只剩忙内胜利还继续活动。
（图源：全弼立IG、TV DAILY）
胜利计画在上半年发行solo专辑，还要出国为即将上映的中国电影《宇宙有爱浪漫同游》做宣传。 据YG人士透露：「胜利也很想和其他成员一同入伍，但他主演的电影《宇宙有爱浪漫同游》即将于3月2日在中国上映，需要他跑行程做宣传，而且胜利一直在准备solo专辑，专辑发行后就将入伍。 」
（图源：BIGBANG FB）
感觉BIGBANG的大家咻的一声就全都入伍了T^T希望大声也在服兵役期间健康平安啊！ V.I.P等著你们~~
（标题图：BIGBANG FB）
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留言/评论
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好呀!你们一齊去一齊回，到時就可以一起合体了。😃😃😃以現在先進媒体都可以，時時有你们在軍中的消息，所以愛你们的粉絲一定不会忘记你们。一定会等你们的!
11小时前
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所以他們才是真正不動聲色的相約一起入伍啊！🌸💚團魂滿滿🌻
11小时前
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這樣很好，一起入伍，一起退伍，這樣不孤單
11小时前
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