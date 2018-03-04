《Super TV》果然连相亲都不一般！究竟是哪位SJ成员走到最后？

（有雷，慎入）《Super TV》果然不一样！延续上周「相亲大会」的主题，最后居然是以「这个形式」收尾，非常SJ啊～不过，女生的性格真的不错耶，感觉是个好相处的人 > <
於上周播出的XtvN综艺节目《Super TV》播出第6集。这是参考电影《爱在黎明破晓时》所设计的「相亲大会」主题。在陆续送走神童、东海和银赫后，利特、希澈和艺声继续努力，想要获得女主人公的青睐。
首先，他们迎来的任务是：猜猜黑幕后，女主人公的手是哪一个？艺声首先出发，但他选到的是女作家的手；希澈果然与众不同，他觉得这一题应该是要猜对於《Super TV》贡献最多、努力最多的人，所以他选择比艺声大上两倍的手，而答案当然错误，是男经纪人的手；最神奇的，势力特，因为他仔细看过女主人公的手，他大胆表示：「里面没有我要寻找的手。」此话一出，让女主人公也吃惊，果然没有！利特正答。
之后，他们聊起有关书籍的话题。利特和艺声侃侃而谈，但坐在另一边的希澈彷佛有道铜墙铁壁挡住另外三人一般，完全插不了嘴，让他相当无语。
又到了该选择一个人下车的时间，大家还在想是否会有反转，因为希澈的表现看起来实在令人不安，难道他会留下来？结果，是希澈下车。做了许多努力的他，模仿了十几部以上的电影主人公，还说在这里下车真的是最悲惨的，没想到他就是那位悲惨人物XD
没想到的事，被「提前淘汰」的SUJU成员，居然集合在一起！这下可反转了，「相亲大会」升级为「阿凡达版相亲大会」，将由神童、希澈、东海和银赫「操纵」存活下来的利特和艺声。
他们传达了各式各样神奇的任务，有的很羞耻，有的刚听到的时候还无法反应。在监视器前的成员被逗的哈哈大笑，还在相亲的成员可就非常迷茫了～
接著继续各种游戏，还有三行诗挑战。面对形迹可疑的利特和艺声，女主人公频频表示：「这不是希澈会做的事吗？」相当有眼力。但任务就算再奇怪、无礼，女主人公的应对进退都相当有Sence，不禁佩服。
最后，如同电影般的设定，在经过一整天的相处，女主人公离开了。她留下一封信，并写下「再见」。到最后，谁也没有相亲成功，但一起度过一段有趣又开心的时间。
（图片、影片来源：XtvN《Super TV》）
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