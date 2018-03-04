《无限挑战》元祖成员集体下车？！ 没了金PD和刘在锡的《无挑》还是《无挑》吗？ 出道三周年的礼物？Oh My Girl 闪电宣布 4 月又要回归歌坛！ 因违反「孤独房」规定被粉丝踢出！BTOB成员李昌燮发IG表示：「再邀请我回去」 【追剧母女的日常】妈妈眼中的潜力股是他们…李俊昊和南多凛！ 这风格很金希澈！ 宇宙大明星家大公开，全部都是「红色味道」 全烋星代理律师表示：不会再回到Secret！没有拿到结算金额，没有经过同意将合约转给其他公司！ 《尹食堂2》是什么让朴叙俊笑到停不下来？英国阿姨说他像某位美国男星… BLACKPINK竟在汗蒸幕点了8万韩元的餐点！Jennie笑倒表示：「我第一次看到有人来汗蒸幕吃这么多」 从这一刻开始和 Wanna One 许下约定⋯⋯新专辑预购量已突破 70 万张！ 所以是在西班牙就拍好的吗？李瑞镇、朴叙俊啤酒CF公开！ 先记下 iKON 今年日巡场次 今晚准备收下新歌礼物〈Rubber Band〉！ 和东方神起同日出道，韩国史上最年轻女团，14年重登舞台竟唱哭刘在锡 NCT Dream 长大啦！迷幻华丽的先行曲〈GO〉完整 MV 看了吗？ 《孝利家民宿2》李孝利夫妇与IU进行视讯通话！「短期兼职生」朴宝剑下集真的要来了？ 「ME TOO」大火烧到歌坛！知名抒情男团主唱偷拍性爱录像被前女友曝光 全世界都在听 J-Hope 的故事！〈Hope World〉获海外媒体大力报导 真的好想念你们！2ne1〈I am the Best〉MV 点阅数破两亿啦 终於确定回归日期了！东方神起将於本月（3月）28日发表全新正规专辑 BIGBANG大声3月13日入伍服兵役！ 与太阳仅相差1天 神话要满 20 岁啦！个人、团体通告都不够看 「全员团综」正在讨论中！ H.O.T 合体后最想看见哪团复出？来看看调查结果有没有打中你的心愿！ BIGBANG胜利坦白超羡慕：太阳娶了初恋，还说不是她就不行 【有雷】电影般的情节就在现实中！《看见你的声音 5》JYP 停车场管理员登场 他是实力派还是音痴？ Samuel国中毕业放弃读高中！ 以在家自学代替 短暂的离别！ 郑容和晒入伍寸头照 叮嘱粉丝：保重身体 《Super TV》果然连相亲都不一般！究竟是哪位SJ成员走到最后？ 韩剧 和游记화유기–原来天界才是最大恶鬼 《鬼怪》初恋学长丁海寅登台超紧张 傻笑卖萌有求必应 看夜景的好地方：汉江游船又要来罗！ 「珍珠上小学！」《请回答1988》里饰演善宇妹妹的金雪 带著粉红包包上学去

（有雷，慎入）《Super TV》果然不一样！延续上周「相亲大会」的主题，最后居然是以「这个形式」收尾，非常SJ啊～不过，女生的性格真的不错耶，感觉是个好相处的人 > <



於上周播出的XtvN综艺节目《Super TV》播出第6集。这是参考电影《爱在黎明破晓时》所设计的「相亲大会」主题。在陆续送走神童、东海和银赫后，利特、希澈和艺声继续努力，想要获得女主人公的青睐。



首先，他们迎来的任务是：猜猜黑幕后，女主人公的手是哪一个？艺声首先出发，但他选到的是女作家的手；希澈果然与众不同，他觉得这一题应该是要猜对於《Super TV》贡献最多、努力最多的人，所以他选择比艺声大上两倍的手，而答案当然错误，是男经纪人的手；最神奇的，势力特，因为他仔细看过女主人公的手，他大胆表示：「里面没有我要寻找的手。」此话一出，让女主人公也吃惊，果然没有！利特正答。



之后，他们聊起有关书籍的话题。利特和艺声侃侃而谈，但坐在另一边的希澈彷佛有道铜墙铁壁挡住另外三人一般，完全插不了嘴，让他相当无语。



又到了该选择一个人下车的时间，大家还在想是否会有反转，因为希澈的表现看起来实在令人不安，难道他会留下来？结果，是希澈下车。做了许多努力的他，模仿了十几部以上的电影主人公，还说在这里下车真的是最悲惨的，没想到他就是那位悲惨人物XD

没想到的事，被「提前淘汰」的SUJU成员，居然集合在一起！这下可反转了，「相亲大会」升级为「阿凡达版相亲大会」，将由神童、希澈、东海和银赫「操纵」存活下来的利特和艺声。

他们传达了各式各样神奇的任务，有的很羞耻，有的刚听到的时候还无法反应。在监视器前的成员被逗的哈哈大笑，还在相亲的成员可就非常迷茫了～

接著继续各种游戏，还有三行诗挑战。面对形迹可疑的利特和艺声，女主人公频频表示：「这不是希澈会做的事吗？」相当有眼力。但任务就算再奇怪、无礼，女主人公的应对进退都相当有Sence，不禁佩服。

最后，如同电影般的设定，在经过一整天的相处，女主人公离开了。她留下一封信，并写下「再见」。到最后，谁也没有相亲成功，但一起度过一段有趣又开心的时间。

（图片、影片来源：XtvN《Super TV》）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻