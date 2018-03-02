防弹少年团解决矛盾的方法是？房PD：不要害怕吵架，但吵架了要七个人一起进行解决！

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2月23日播出的《明见万里》中，培养的了防弹少年团的房时爀制作人在演讲中谈及防弹少年团的成功秘诀。不知道大家有没有看播出了呢？

在节目后段让《明见万里》未来参与团对房PD进行了提问，27日节目组公开了一段在节目中没有公开的片段。有一位问到：「感觉在引领七位成员前进时，会存在琐碎的矛盾冲突，在那种情况下是如何解决的呢？我对此感到非常的好奇。」



房PD也说到：「首先对於组合的重要性强调了许多，没有组合就没有个人，约定好『所有的交流都是以团体为单位进行』。对於要怎样引导组合才是正确的，也进行了许多自习性教育，出道前约有一年的时间都投资在这个上面，最后就是告诉他们不要害怕吵架，哪怕大打出手也好，我教给他们的是『害怕找架是会激化矛盾的原因』。」



房PD继续说：「但吵架了要七个人一起进行解决，即使只是两人吵架，也是要七人一起解决。我最感动的是，就算是很难为情的原因吵架，最终他们七个人还是会一起来找我，跟我说我们因为这个吵架了。感觉要说那些话真的非常羞耻，还要跟其他五位成员开口讲著非常丢脸的原因，但最后还是会一起过来，并说著怎么样解决了。我认为这也许就是让这个组合亲和力、一起增效这么强大的理由。」



另外，防弹少年团日前在《韩国大众音乐奖》中获得「年度音乐人」，这也是第一组获得这个头衔的偶像团体，在海内外横扫各项颁奖典礼的他们，也更进一步地证明了自己的音乐价值。



（图：명견만리플러스、推特＠BTS_twt）

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