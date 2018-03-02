演员涉性侵临时下车&片场坠落事故致瘫...... 最近的韩国有线台状况有点多！

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韩国有线台的电视剧近几年积累了高品质的口碑，然而，掩盖在光环背后的种种问题也渐渐浮出水面：演员涉嫌性侵、片场安全措施不足，诸多事件令观众愤怒难遏。

2018年，随著「Me Too」运动在韩国兴起，越来越多的恶习得到曝光，导演李润泽、被称为「国民爸爸」的演员崔日华等接连被网友爆料性侵他人的黑历史，更有一些被爆料演员正在出演新剧，令制作方也受到牵连。

首先是演员赵敏基，他在青州大学话剧系担任副教授时，多次对女学生强行灌酒、留宿、要求搓背等性骚扰举动，因此曾在去年11月至12月受到校方调查。 因这次事件，赵敏基与所属社解约，并从有线台OCN最新周末剧《小神的孩子们》中下车，已拍摄戏份全部删除，换由李在熔演员代替。



tvN月火剧《Cross》也因为演员曹在显而被迫修改剧本——2名庆星大学女学生爆料被他约去饭店见面，差点遭性侵，还有人爆料在剧场、电视台等地遭到其性骚扰。 但该剧已经播出过半，为了不过度影响剧情，决定还是在3月6日播出曹在显的必要戏份，之后就让他下车。



预计3月21日开播的tvN电视剧《我的大叔》也因演员吴达庶的性丑闻而被迫换人。 吴达庶被多位匿名网友指认曾对自己性骚扰，甚至带去汽车旅馆性侵，吴达庶一开始极力否认，直到2月27日有人实名接受采访进行指证，吴达庶才发声明承认并道歉。 同一天吴达庶表示愿意从《我的大叔》下车，剧方也同意，并删除了已拍摄戏份，并由《机智牢房生活》中受到喜爱的朴浩山演员替代。



除了性丑闻，有线台还面临其他问题。 去年12月23日，tvN电视剧《花游记》片场发生工作人员坠落事故，导致其下半身瘫痪，令片场安全措施不足和过劳工作的问题浮出水面，电视剧也停播两周。 一开始制作方试图逃避问题，引起众怒后在今年1月正式道歉，并承诺保证工作人员每周至少休息一天，增加导演以改善制作环境，并至少和2个以上的CG制作公司合作。



然而几个月过去了，制作环境并没有得到改善，OCN新剧《那个男人 吴秀》在开播前就成为「特别工作监督」的物件。 韩国电视剧制作环境改善专案组接获了多起关於过劳现象的举报，除了《那个男人 吴秀》之外还有3部剧中招，于2月28日督促剧方与雇佣劳动部人士进行约谈。 据工作人员透露，《那个男人 吴秀》每天的平均工作时间竟高达19小时！



有线台因为制作了无线台难以见到的优质电视剧而备受喜爱，也吸引了很多知名演员加盟，但「优质」所带来的压力也转化成了工作人员的痛苦，间接导致了比其他节目更多的「Me Too」运动参与者。

接连的事件曝光已经令观众在观看有线台剧码时难以放松心态，各个有线台该如何洗脱污名、重新获得观众的喜爱呢？

（图源：tvN，OCN）

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