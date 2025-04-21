高允贞&具教焕有望搭档！《我的大叔》《山茶花开时》编导联手新作《每个人都在与自己的无价值作斗争》

两位演员的所属社都表示已收到出演邀约，正在讨论！
今日据韩媒「Xports News」独家报导，演员高允贞和具教焕将携手出演朴海英编剧新作《每个人都在与自己的无价值作斗争》，由《山茶花开时》车荣勋导演执导，讲述电影界的故事。
朴海英编剧曾创作多部触动人心的作品，包括《又，吴海英》《我的大叔》《我的出走日记》，以细腻真实的笔触打动观众。 车荣勋导演曾指导《任意依恋》《山茶花开时》《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》等浪漫剧，两位幕后巨匠的合作令人期待。
高允贞出道之前就已担任多个品牌的广告模特儿，2019年透过tvN电视剧《会读心术的那小子》正式作为演员出道，之后陆续出演了《Law School》《还魂：光与影》《MOVING 异能》、《Sweet Home》等电视剧，稳扎稳打地累积了自己的作品履历。 目前担任主演的新剧《机智住院医生生活》刚刚开播，另一部与金宣虎和洪氏姐妹合作的剧集《这份爱可以翻译吗？ 》预计将於今年第四季度播出。
具教焕於2006年以话剧演员身份出道，个性鲜明、不按套路演戏，拥有让人一听难忘的声音和独特的表演风格。 出道后接连主演了《乌龟们》 《为何独立电影导演不给DVD？ 》《梦中的简》等多部独立电影，2021年通过Netflix狙击《D.P：逃兵追缉令》为观众熟知，目前有《新人类战争：复活男》《寻找国王》等四部电影等待上映。
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