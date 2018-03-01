抢购预感！防弹少年团跃升运动品牌全球代言人 买商品还能抽见面会招待券
KPOP 2018年3月2日 星期五14:20 施乃琪
日前才在《韩国大众音乐奖》荣获「年度音乐人」头衔的防弹少年团，在音乐界的地位以毋庸置疑。不过，他们在时尚圈的影响力也同样不容小觑喔！
自 2015 年起就获得知名运动品牌 PUMA 青睐、担任韩国代言人的防弹少年团，今年更进一步地接下重任，将挟著国际性高人气担任全球代言人！
过去防弹少年团曾与 PUMA 推出联名设计品，而今年也计画以 “Beyond Dream” 为主题，推出特别系列 “TURIN”。
韩国 PUMA 宣传负责人表示：「防弹少年团成为国际化音乐人的成功要因就是挑战、创新又率真的面貌。而这些形象，正与 PUMA 想传达的讯息一脉相通。」并说：「和他们合作了这么多年，已经超越了单纯的业务关系、而有了坚韧的依赖关系。我们也很支持他们未来的活动！」
特别的是，即日起至 4 月 10 日凡购买 TURIN 系列商品，就有机会抽中签名会门票，在今年与防弹少年团近距离面对面喔！
（照片与影片来源：PUMA）
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