《一周偶像》乐团N.Flying和DAY6卖力cover自家公司的热门歌曲
综艺 2018年3月1日 星期四13:11 MiJimin
这一集真的太好笑了～XD，可以感受到两团的个人魅力！
昨天播出的《一周偶像》邀请到乐团N.Flying和DAY6出演，两团同性质的组合，却完全是不同的魅力，代表FNC娱乐的N.Flying较为活泼，而代表JYP娱乐的DAY6则是抒情派显得有些害羞腼腆。
两队都准备了自家公司的歌曲，以乐团的形式cover热门歌曲，N.Flying带来了AOA的《心动》、FTIsland《爱之痛》、《希望》，现场气氛变得相当火热。
而DAY6则是准备了 G.O.D《一支蜡烛》、TWICE《Heart Shaker》、2PM《Again & Again》、GOT7《You are》、朴轸永《只有你》，抒情摇滚让人听得入迷。
除此之外，两队在个人技展示中，也表现出了多样魅力，相当有趣～！有兴趣的朋友可以回看这一期节目喔！
（截图自：ALL THE K-POP）
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