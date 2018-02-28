WINNER宋旻浩暴瘦10公斤以上，连成员们都很担心！粉丝更直呼：「不要再减肥了」
明星 2018年3月1日 星期四09:42 Yuan
WINNER目前正在进行「We'll always be young」的日本巡回演唱会。
在2月初发行日本专辑《OUR TWENTY FOR》的他们，也出演了不少节目为专辑做宣传。日前上了一个电台，主持人问了成员：「最近有没有什么烦恼呢？」
姜升润则回答：「旻浩最近瘦了很多，在舞台上的时候有时候看气来没有力量，有一点烦恼呢！他正在自我管理，减肥中。」宋旻浩说到：「这不是我的烦恼，是成员的。」李升勋说：「这是我们三人的烦恼，大家都很担心他。」宋旻浩更表示：「不过力气还是跟以前一样的。」而李升勋也提到：「他差不多瘦了10公斤以上。」
而宋旻浩近期在IG上分享的照片，让不少粉丝都发现整个真的瘦了不少，整个脸都变尖了。有不少粉丝也都留言表示：「真的瘦太多了」、「多吃一点，不要再减肥了」、「要健健康康的啊」。
另外，WINNER也即将回归，日前已经到LA拍摄完新曲MV。去年发行的《Really Really》、《Love Me Love Me》等歌曲都获得许多人的喜爱，这次会带著什么风格回归也令人期待。
（图：推特＠YGEXStaff、IG@realllllmino、IG@w_n_r00）
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