WINNER宋旻浩暴瘦10公斤以上，连成员们都很担心！粉丝更直呼：「不要再减肥了」

WINNER宋旻浩暴瘦10公斤以上，连成员们都很担心！粉丝更直呼：「不要再减肥了」

明星   2018年3月1日   星期四09:42   Yuan  

WINNER目前正在进行「We'll always be young」的日本巡回演唱会。

在2月初发行日本专辑《OUR TWENTY FOR》的他们，也出演了不少节目为专辑做宣传。日前上了一个电台，主持人问了成员：「最近有没有什么烦恼呢？」

姜升润则回答：「旻浩最近瘦了很多，在舞台上的时候有时候看气来没有力量，有一点烦恼呢！他正在自我管理，减肥中。」宋旻浩说到：「这不是我的烦恼，是成员的。」李升勋说：「这是我们三人的烦恼，大家都很担心他。」宋旻浩更表示：「不过力气还是跟以前一样的。」而李升勋也提到：「他差不多瘦了10公斤以上。」

而宋旻浩近期在IG上分享的照片，让不少粉丝都发现整个真的瘦了不少，整个脸都变尖了。有不少粉丝也都留言表示：「真的瘦太多了」、「多吃一点，不要再减肥了」、「要健健康康的啊」。

另外，WINNER也即将回归，日前已经到LA拍摄完新曲MV。去年发行的《Really Really》、《Love Me Love Me》等歌曲都获得许多人的喜爱，这次会带著什么风格回归也令人期待。


（图：推特＠YGEXStaff、IG@realllllmino、IG@w_n_r00）

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留言/评论
  • Summer Chiu
    到底是要瘦什麼啦🤦🏻‍♀️
    10小时前
  • 許家瑋
    真的太瘦了😭😭😭
    8小时前
  • Shao Lin
    정지함 他已經太瘦了 叫他不要繼續跟著妳減肥了啦
    10小时前
  • 周曉嵐
    佢係營養不良咼 塊面啲肉lift入去個咼
    6小时前
  • Fiona Mai
    他真的太瘦了
    6小时前
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