朴敏英有望出演tvN《金秘书为何那样》女主！与朴叙俊合作新剧
韩剧 2018年3月1日 星期四08:30 JiaJia
昨日（28日），朴叙俊确定出演tvN新剧《金秘书为何那样》男主角，引发关注。随后，「Namooactors」表示，旗下女演员朴敏英收到该剧女主角出演提案，目前正在积极讨论中！
打工仔凯旋回归小萤幕！朴叙俊化身富二代 将主演 tvN 新剧《金秘书为什么那样》
作为大势演员之一，加上近期出演tvN综艺节目《尹食堂2》而备受好评的朴叙俊，一举一动自然获得许多关注。他确定出演tvN新水木剧（周三、四播出）《金秘书为何那样》男主角，饰演「李英俊」，是一位天上天下、唯我独尊的角色，可谓超级自恋，为「唯一集团」的副会长，外貌和实力兼具。
而朴敏英则收到女主角「金美素」出演提案。金美素是李英俊的秘书，为公司内部所认证的「实力派」，可以洞察李英俊的一举一动并完美收拾残局。在职场上总是为工作全力以赴，回到家却是个终极宅女，有著强烈反差。
另外，《金秘书为何那样》是部漫改剧，预计於5月份播出。不晓得大家对於朴叙俊和朴敏英的组合，有著什么期待或想法呢？
（图片来源：TVDaily）
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留言/评论
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Cindy Yeh我很期待哈哈～女主角當初演healer的時候我很喜歡
8小时前