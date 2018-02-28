朴敏英有望出演tvN《金秘书为何那样》女主！与朴叙俊合作新剧

朴敏英有望出演tvN《金秘书为何那样》女主！与朴叙俊合作新剧

韩剧   2018年3月1日   星期四08:30   JiaJia  

昨日（28日），朴叙俊确定出演tvN新剧《金秘书为何那样》男主角，引发关注。随后，「Namooactors」表示，旗下女演员朴敏英收到该剧女主角出演提案，目前正在积极讨论中！

打工仔凯旋回归小萤幕！朴叙俊化身富二代　将主演 tvN 新剧《金秘书为什么那样》


作为大势演员之一，加上近期出演tvN综艺节目《尹食堂2》而备受好评的朴叙俊，一举一动自然获得许多关注。他确定出演tvN新水木剧（周三、四播出）《金秘书为何那样》男主角，饰演「李英俊」，是一位天上天下、唯我独尊的角色，可谓超级自恋，为「唯一集团」的副会长，外貌和实力兼具。


而朴敏英则收到女主角「金美素」出演提案。金美素是李英俊的秘书，为公司内部所认证的「实力派」，可以洞察李英俊的一举一动并完美收拾残局。在职场上总是为工作全力以赴，回到家却是个终极宅女，有著强烈反差。

另外，《金秘书为何那样》是部漫改剧，预计於5月份播出。不晓得大家对於朴叙俊和朴敏英的组合，有著什么期待或想法呢？

（图片来源：TVDaily）

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留言/评论
  • 劉真吾
    可以朴寶英嗎+1 不過幸好不是申世景
    9小时前
  • 彭淑玲
    比較期待和朴寶英的組合
    11小时前
  • 葉雅雯
    沒有很搭，猶豫要不要追了😫
    10小时前
  • 姚雅文
    張筱君 可以朴寶英嗎
    12小时前
  • 陳玉純
    Cindy Yeh我很期待哈哈～女主角當初演healer的時候我很喜歡
    8小时前
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