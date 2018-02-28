UNB&UNI.T见面会门票售罄《The Unit》公开成员新照 感谢粉丝支持！
明星 2018年2月28日 星期三12:56 MiJimin
从选秀节目《The Unit》出道的两组人马UNB与UNI.T，他们的Instagram也换成新帐号罗～！喜欢他们的朋友赶快follow一下吧…。
KBS选秀节目《The Unit》公开了两组出道团体的新照，男团UNB与女团UNI.T分别亲手写下见面会日期与感谢文字，向支持他们的粉丝们道谢，因为3月3日的粉丝见面会，门票完全售罄，反应相当热烈。
▼UNB新Instagram帐号【连结】
▼UNB九人合照
▼UNI.T新Instagram帐号【连结】
▼UNI.T九人合照
两组人马也将按照各自的风格，来策划这一次的粉丝见面会，除了会表演节目中出现过的经典舞台，更会与粉丝们近距离互动，希望能让粉丝们留下深刻难忘的美好回忆。
UNI.T与UNB将在3月3日的下午四点与晚上八点举行。
（截图自：official_un_b／official_uni_t）
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