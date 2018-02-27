《现在，很想见你》孙艺珍大赞苏志燮 「如果老公是像他这样的人，完全没有不好的地方吧」
电影 2018年2月28日 星期三10:55 施乃琪
从演技、形象到外貌都被许多人视为理想型的苏志燮、孙艺珍，终於就要在《现在，很想见你》中演出夫妻了。他们对彼此有什么感觉呢？快来看看甜蜜的访谈吧！
SBS 於昨晚（27 号）播出了《正式演艺深夜》，邀来苏志燮与孙艺珍一起登上节目接受访谈。
从一开始被要求称赞彼此时，开玩笑说「这样得熬夜了，讲都讲不完」的两人就显露出甜度十足的默契。而孙艺珍也透露对苏志燮的信赖：「因为第一次跟爸爸的人演对手戏，本来想说会有点压力。但一知道是（苏志燮）哥哥要来演后，我就开心到觉得已经成功一半了。」
既然在片中演出夫妻，那觉得彼此作为结婚对象怎么样呢？对於结婚，苏志燮与孙艺珍都说「因为还没试过所以也不晓得」，但孙艺珍也坦率地说：「如果是这样的老公，感觉一定没什么不好的啊。」轻描淡写地又来一了招特辑称赞！
《现在，很想见你》将於 3 月 14 日在韩国上映，当天也正好是别具意义的白色情人节，希望之后也会在台、港上映罗！
（照片来源：SBS、TVDaily、Lotte Entertainment）
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