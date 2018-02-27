EXO灿烈惊喜出演《柳熙烈的写生簿》为PUNCH应援！预计3月播出
综艺 2018年2月28日 星期三09:01 JiaJia
到时候必定要锁定节目！虽然不晓得有没有tvN电视剧《孤单又灿烂的神-鬼怪》OST《Stay With Me》的舞台，但一定有不少粉丝和小编一样，期待两位原唱者的合作吧！
昨日（27日），有消息指出，EXO成员灿烈惊喜出演KBS 2TV综艺节目《柳熙烈的写生簿》，为歌手PUNCH应援。
据了解，灿烈尽管行程忙碌，却也抽出时间，来到节目为PUNCH加油、打气。两人曾合作tvN电视剧《孤单又灿烂的神-鬼怪》OST《Stay With Me》，备受大众喜爱。该期节目预计於3月份播出。
而《Stay With Me》也成为韩国OST官方MV最初突破1亿次点击，展现非凡人气。
PUNCH被称为「OST精灵」，曾演唱过多首热门电视剧的OST。如：《太阳的后裔》的《Everytime》（与EXO成员CHEN合作）、《月之恋人－步步惊心：丽》的《Say Yes》（与Loco合作）等。
（图片、影片来源：TVDaily、CJENMMUSIC Official、NAVER）
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