韩尚进、《奇怪的搭档》导演面会去 「松药局的奇怪 healer」池昌旭帅气依旧！
明星 2018年2月27日 星期二13:24 施乃琪
不知不觉地，「小池」池昌旭入伍也已经有半年多了。大家还记得他在 2009 年演出的电视剧《松药局的儿子们》吗？戏里的哥哥「善风」韩尚进为大家送上小池的近况啦！
演员韩尚进於昨日（26 号）在自己的 Instagram 上公开了一张照片，并写道：「我们豪迈的老么美风昌旭⋯⋯还是长得很帅也适应得很好。我跟朴导演因为很想他，所以在周末去军中面会，结果我们自己反而被逗得更乐、还被温暖地疗愈了⋯⋯他果然是松药局的奇怪 healer 啊。」韩尚进巧妙地把池昌旭演过的作品《松药局的儿子们》、《奇怪的搭档》和《Healer》连在一起。
「觉得辛苦的时候，就会很想念拍《松药局的儿子们》那时候⋯⋯老么啊，要一直健健康康地加油喔！！！」
看见照片的网友纷纷表示「善风大哥太有 sense 啦」、「真的好想念我们松药局的奇怪 healer」。今天晚上，就来回味池昌旭演过的戏好了！
（照片来源：hsjnews、KBS）
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