《看见你的声音》素人一打开面罩开口唱歌后，Red Velvet瑟琪大吃惊！

《看见你的声音》素人一打开面罩开口唱歌后，Red Velvet瑟琪大吃惊！

综艺   2018年2月26日   星期一12:00   MiJimin  

真！的！非！常！好！听！小编没在骗的…

Mnet综艺节目《看见你的声音》上周邀请到了女团Red Velvet，而这一期节目也算是让电视前的观众们，频频落泪的一集，节目组安排了许多相当感动的桥段。

而四号身穿工地服的素人歌手「工地幽灵」，更是节目首次蒙脸出场的人，大家都在猜应该是Red Velvet认识的人，怕她们直接认出来，所以把脸遮住了。

▼对嘴任务时，稍微让大家产生了怀疑，似乎应该是音痴：

▼而当他一开口后，全场都惊讶了…！


高音也太好听了吧….TAT，小编真的感动想哭～！！！而他的真实身份，就是瑟琪的朋友，在学时两人非常熟，而瑟琪也知道他非常会唱歌，所以节目组让他遮住脸，打算给瑟琪一个惊喜。

这位瑟琪的高中同学「池东国」，目前在建筑工地工作，而他因为家里状况不好，虽然很想坚持音乐的梦想，但在首尔没有住的地方，之后找到了这份包吃住的职业，就一边工作，一边空闲时就练唱。

他唱得真的超棒，希望未来有机会再听到他唱歌～。

（截图自：Mnet Official）

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留言/评论
  • 林巧玲
    希望能像黃致列ㄧ樣....堅持夢想就是為了未來的光熱
    9小时前
  • 許小珊
    雖然聽不懂但內心卻有感動
    9小时前
  • Mia Chen
    昨天晚上看到這節目時看到這段 ，有穿插他工作時辛苦的樣子， 覺得好歌聲被埋沒了， 這是我近期聽到最動人，最具穿透力的聲音！ 未來希望能聽到他的歌聲！
    1小时前
  • 劉欣蕙
    真的很好聽!很感人!掀下帽子的那個地方我看了好幾遍!驚訝的表情!讓我看了好幾遍~
    10小时前
  • Yuan Yu
    聽他唱歌很容易被帶入歌裡😭 希望他能因為播出而有機會被看到
    9小时前
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