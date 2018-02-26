《看见你的声音》素人一打开面罩开口唱歌后，Red Velvet瑟琪大吃惊！
综艺 2018年2月26日 星期一12:00 MiJimin
真！的！非！常！好！听！小编没在骗的…
Mnet综艺节目《看见你的声音》上周邀请到了女团Red Velvet，而这一期节目也算是让电视前的观众们，频频落泪的一集，节目组安排了许多相当感动的桥段。
而四号身穿工地服的素人歌手「工地幽灵」，更是节目首次蒙脸出场的人，大家都在猜应该是Red Velvet认识的人，怕她们直接认出来，所以把脸遮住了。
▼对嘴任务时，稍微让大家产生了怀疑，似乎应该是音痴：
▼而当他一开口后，全场都惊讶了…！
高音也太好听了吧….TAT，小编真的感动想哭～！！！而他的真实身份，就是瑟琪的朋友，在学时两人非常熟，而瑟琪也知道他非常会唱歌，所以节目组让他遮住脸，打算给瑟琪一个惊喜。
这位瑟琪的高中同学「池东国」，目前在建筑工地工作，而他因为家里状况不好，虽然很想坚持音乐的梦想，但在首尔没有住的地方，之后找到了这份包吃住的职业，就一边工作，一边空闲时就练唱。
他唱得真的超棒，希望未来有机会再听到他唱歌～。
（截图自：Mnet Official）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
希望能像黃致列ㄧ樣....堅持夢想就是為了未來的光熱
9小时前
-
-
昨天晚上看到這節目時看到這段 ，有穿插他工作時辛苦的樣子，
覺得好歌聲被埋沒了，
這是我近期聽到最動人，最具穿透力的聲音！
未來希望能聽到他的歌聲！
1小时前
-
真的很好聽!很感人!掀下帽子的那個地方我看了好幾遍!驚訝的表情!讓我看了好幾遍~
10小时前
-
聽他唱歌很容易被帶入歌裡😭
希望他能因為播出而有機會被看到
9小时前