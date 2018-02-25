入伍前也要卖力工作！G-Dragon 出席 YG REPUBLIQUE 开幕典礼 俐落短发时尚依旧
明星 2018年2月26日 星期一10:29 施乃琪
BigBang 队长 G-Dragon 不愧是天生工作狂，就连入伍前的最后一周都仍忙於工作。昨天他现身在济州岛 YG REPUBLIQUE 的开幕典礼，剃短的造型依然时尚又帅气！
25 日，复合式文化空间 YG REPUBLIQUE 在济州岛西归浦市的济州神话世界举行了开幕典礼，除了 YG Entertainment 会长梁铉锡外，身为咖啡馆 Untitled 2017、保龄球馆 AC.III.T 经营者的 G-Dragon，也盛装出席了这场重要的活动。
「在准备开店的期间，我自己有很多不足的地方。」G-Dragon 透露：「梁铉锡会长等人给了我很多协助，所以咖啡馆与保龄球场得以开幕。很荣幸能参与这么意义深刻的场合，希望这间咖啡馆不是『GD 咖啡馆』，而是任何人随时前来都能好好休息的空间。」
而 27 日就要在江原道入伍、加入第三步兵师团白骨部队受训的 G-Dragon，对於即将到来的空白期一派潇洒地说道：「祝大家新年快乐，我会好好地（当完兵）回来的。」
我们就好好地在原地守候，等著全员回归的 BigBang 吧！
（照片来源：YG Entertainment）
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