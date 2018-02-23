《Romance Package》过年家里人有没有逼你相亲？看这些帅哥美女相亲看得津津有味！

春节试播综艺推荐之《Romance Package》，这是一档婚恋节目、没有明星，为什么话题度和收视率那么高？
这是SBS的一档素人相亲试播综艺，如何将老套的节目模式玩出新花样呢？ 《Romance Package（로매스 패키지）》让出演者周五下午1点入住酒店，周一中午check out，给每人分配一个房间，以房间号来称呼，不称呼实际名字。 在四天三夜中，进行高效率的相亲活动。 一共三集，已全部播出完毕，非常适合用来「短期娱乐」~
明明是一堆素人，除了韩惠珍、全炫茂两位明星担任主持，没有流量小生花旦，怎么将话题性和收视率两头兔子同时抓住的呢？
连续两天位居TV娱乐搜索词排行榜第一，22日上过即时热搜榜，一对情侣甚至上了一般明星才能登上的热门话题榜。 三集收视率全部突破5%，作为一档素人试播节目，成绩不容小觑。 个人认为编成正式节目的可能性很高。
这档节目有什么看点？
一是帅哥美女多。 二是能学点相亲技巧（情场高手、已婚人士就略过这条），比如在多对多相亲中，座位的重要性。 三是有从上帝视角看剧的感觉，代入感强，能引发共鸣。 四是激发好奇心，最终谁和谁成为情侣，谁会选择谁，谁不被选择。
说了那么多，放一个小片段养养眼：
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出演者有律师、rapper出身的成功事业家、韩国小姐出身的播音主持、童颜的杨平富豪等等。
节目中成就了三对情侣，并在实际中101号和107号成为真实情侣。 恭喜恭喜~
每逢中秋、春节都会有试播综艺或者特辑播出，今年试播综艺可以说是史上最少，喜欢看新综艺的亲们就且看且珍惜吧~
图：SBS官网、NAVER截图、이규하IG
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