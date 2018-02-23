李钟硕举办展示型义卖会！ 月底开幕纪念出道8周年
明星 2018年2月23日 星期五11:49 Sani
李钟硕将在2月28日至3月4日，举办为期5天的展示型义卖会《LEE JONG SUK [DREAM WITH US] EXHIBITION & BAZAAR》，届时将有大量写真、道具展出和贩售，迷妹们不要错过啊！
展示分为2层，一层展出李钟硕在《Doctor异乡人》、《W》等电视剧中穿过的衣服、首饰，还有李钟硕的个人收藏品、粉丝见面会《DREAM LIKE》的照片书， 还有其他展示企划商品进行贩售。 2层是展示空间《HISTORY ZONE》，陈列李钟硕从出道以来各个时期拍摄的杂志封面，还有很多从未公开过的照片！
3月31日是李钟硕出道8周年，这次的展览义卖会是他亲自准备了1年多的成果。 部分义卖收入将捐给儿童，所有参与这一善意行动的人，都会获赠李钟硕绘图贴纸哦！
这次展示型义卖会将从2月28日进行到3月4日，每天中午12点至晚8点开放。 26日上午10点开始可以在售票网站上购买门票，也可以在现场购买。
（图源：YG，TV DAILY）
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