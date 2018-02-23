与大家陪伴了7年，主持人郑亨敦、Defconn确定从《一周偶像》下车！网友：没有这两位那还有什么意思？
综艺 2018年2月23日 星期五11:24 Yuan
《一周偶像》由郑亨敦、Defconn主持，在2011年7月正式播出，虽然节目初期并没有什么太大的反响，但后来因为两人默契配合，也让《一周偶像》成为了偶像们必参加的综艺节目之一。
在昨日，有相关人士透露：「郑亨敦、Defconn将在3月7日进行《一周偶像》的最后一集录制，并离开节目。
随后，《一周偶像》的PD也在IG上表示：「看到新闻报导了，7年来一起合作周偶，想到他们将离开就很难过，所有工作人员感谢这几年热爱节目的粉丝们。」而MBC方面也回应：「将在4月迎来改版，《一周偶像》将尝试多样的改变，为了观众们准备了很多新的环节，出演人员也会产生变化。」
也因为消息太过突然，不少网友看到纷纷表示：「没有这两位那还有什么意思？」、「是因为有他们两人个，节目才可以走到今天」、「两人都下车的话，这个节目和废除了有什么区别？」此外，迎来第三季的《乡村警察》将引入新成员，《Video Star》也准备改编中。
（图：MBC）
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