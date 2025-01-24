《Good Day》新预告G-Dragon集合88line：金秀贤、李洙赫、丁海寅、任时完、光熙等人齐聚一堂好神奇！

除此之外，预告画面也公开了G-Dragon（GD，权志龙）和黄晸珉、金高银、SEVENTEEN夫硕顺、《黑白大厨》安成宰...等多组大明星们见面的片段，真的是让人太期待了～！！

由金泰浩PD携手超人气歌手G-Dragon打造的话题综艺节目《Good Day》再度公开新预告，这一次展现了两人的极强人脉网，把所有你想像不到的人聚集在一档节目中，让人直呼不可思议。



其中，GD集合了1988年生的同龄明星们引发热烈关注，好几位都是男神主演级别，要把他们放在同一个画面中是绝对很有困难度的，有金秀贤、李洙赫、丁海寅、任时完、黄光熙等人齐聚一堂，让人直呼：「太神奇了吧！」、「不愧是GD」、「这个预告阵容简直就是在看年末颁奖典礼」、「传奇PD跟传奇歌手合作就是这么可怕」。



预告里还有从前在《无限挑战》歌谣祭合作过的「零钱CP」郑亨敦与Defconn



黄晸珉、金高银



旗安84、Code Kunst、《黑白大厨》安成宰



SEVENTEEN小分队BSS夫硕顺（Hoshi、DK及胜寛）



曹世镐、洪真庆



MBC《Good Day》是一档由 G-Dragon 与各领域人物合作，共同完成年度歌曲的音乐企划节目，他将亲自参与制作，通过音乐讲述各种人物故事的过程，以真人秀节目的方式展现出来，确定在2月16日首播。

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