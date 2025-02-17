GD综艺《GOOD DAY》首播获好评，最高收视6.2%、周末同时段冠军！网：全程姨母笑，期待「88之国」

GD（G-Dragon，）权志龙与金泰浩PD合作推出的真人秀《GOOD DAY》17日晚通过MBC电视台首播，首都地区家户收视率哒4.9%，2049收视率更达3.0%，不仅超越《我家的熊孩子》夺下同时段冠军，更在周日所有戏剧、综艺等节目中排名第一。

其中，最高收视率6.2%出现在「88国家」成员——GD、金秀贤、丁海寅、任时完、李洙赫、光熙的聚会预告片段。



第一集记录了GD开展本次音乐企划的旅程。 GD自去年6至7月筹备回归时，便构思打造一个能让艺人们共同参与的音乐企划，首批嘉宾请来《一周偶像》MC郑亨敦与Defconn担任企划团。

GD和郑亨敦曾在《无限挑战歌谣祭》共同缔造东庙传奇，时隔11年通过电视节目重逢，坦言好像和前任一起出演《换乘恋爱》XD两人在充满回忆的东庙市场见面，郑亨敦再次为GD打造时尚造型，Defconn则以《我是SOLO》主持人身份向GD推荐恋爱综艺，引发笑声。



之后，音乐制作人Code Kunst、漫画家兼艺人旗安84、老友曹世镐、金秀贤等多位圈内好友陆续加入。金秀贤因与GD在同一个健身房运动而拉近距离，还完美模仿光熙声线，搞笑实力依旧。

节目最后，88年生明星组成的「88之国」聚会预告曝光，成员包括GD、金秀贤、丁海寅、任时完、李洙赫与光熙，瞬间引发热议。 此外，GD与影帝黄晸珉的会面画面也正式公开，为即将展开的音乐企划增添期待感。



韩国网友看完节目后赞不绝口：「真的很好看」「疗愈又放松，全程姨母笑」「GD很会引导对话，综艺感依旧很好」「GD一直在笑，让我也跟著笑起来」「每个人都很有趣，化学反应很好」「金秀贤是吞了光熙吗kkk」「又一档适合全家人的综艺」「期待下集大家聚齐的时候」。

此外，MBC《Good Day》是一档音乐企划节目，由GD化身制作人，携手各界年度风云人物，共同创作能代表当年的音乐作品，每周日晚上9点10分播出。



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