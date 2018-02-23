女团MOMOLAND凭藉洗脑神曲《BBoom BBoom》夺下第四冠，成员感动爆哭～
综艺 2018年2月23日 星期五09:45 MiJimin
不得不说这首歌真的很洗脑～女孩们也相当努力！又拿到一位真心粗卡～！！！虽然公司是猪队友…TAT。
昨日女团MOMOLAND凭藉热门曲《BBoom BBoom》，在音乐节目《M! Countdown》拿到了出道后的第四冠。
拿到冠军的她们，当下还感到相当惊讶，因为对手是已经结束打歌期的iKON，而且总分以8634比8603极小差距险胜。
得奖感言：「感谢喜爱MOMOLAND的所有人，往后MOMOLAND会更加努力，展现更好的面貌，真的很感谢大家！」团员们也在台上抱在一起，部份成员更感动得哭了出来。
▼昨日live表演
▼节目后在IG上感谢粉丝们一直以来的支持～
▼拿到一位后的祝贺舞台，成员们在台上High翻啦～：
再次恭喜MOMOLAND拿到一位罗～！
（截图自：Mnet）
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留言/评论
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先是主打抄襲，再來是專輯回購，為了圓回購的謊還偽造文書，下一個爆出來的是什麼呢？
5小时前
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總之不是大公司男團奪冠就會有大班人反對~
4小时前
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她們辛苦得來的結果 卻被外界一直質疑 奪了第四冠還要講什麼 這是她們努力拼來的
5小时前
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反正有人只會相信自己認為是對的事
對了，我要把以前也是還沒能力買榜的某團的買榜疑雲重提一次嗎？
https://silvia17895.pixnet.net/blog/post/43934079
4小时前