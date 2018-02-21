当时的粉丝太可怕！文熙俊在节目中爆料：「SM曾禁止在公司内向H.O.T问好」
明星 2018年2月22日 星期四08:30 Sani
元祖女团S.E.S成员Shoo做客文熙俊电台节目，爆料当年在SM公司里没人敢跟H.O.T讲话，甚至连普通的问好都不行！ 而哥哥们如此「孤独」的原因，居然是粉丝？！
昨日下午，Shoo来到KBS cool FM电台节目《郑在炯文熙俊的愉快生活》担任特别DJ。 文熙俊看到Shoo比以前健谈了很多，开心地说：「刚出道时是个讲话很少的少女，在公司里都很有名。 因为讲话太少，李秀满老师很担心来的。 相反Bada则是因为讲话太多而让他担心。 （李秀满）甚至说过这两个人如果性格平分一下该有多好。 」
Shoo则爆料说：「当时公司里有个规定：不可以向H.O.T前辈问好。 如果问好，会出大事的。 怕被H.O.T粉丝骂，更加不敢了。 」
文熙俊也说：「我们的粉丝很喜欢S.E.S，因为是同家公司，后来就有一家人的感觉了。 一直有注意避免在公司里碰到。 有一次我帮S.E.S编舞，那是第一次见面，Shoo非常文静地跟我问好，眼神里仿佛写著只想学舞而已。 」真的是十分谨慎XDD
十几二十年前的粉丝还不像现在这样成熟，往往分不清作品和现实，像少女时代就曾经因为和东方神起一起拍MV，而被分不清MV与现实的粉丝攻击。 好在现在的粉丝文化越来越成熟，也避免了给艺人不必要的压力啦~
（图源：Shoo IG，TV DAILY）
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