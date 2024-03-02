元祖偶像H.O.T张佑赫也得承认岁月〜热舞之后超喘还大喊「跳到裤子快滑下去啦」

韩国元祖偶像H.O.T出身的张佑赫3月2日晚间在台北举办粉丝见面会，本次的Fan Concert名为《9158日》，张佑赫也亲自说明这名称的由来，从他第一次来台的时间1999年2月8日，直到今日的时间就是整整9158日。

张佑赫表示继2012年后再度能够来台与粉丝们见面，心情相当激动，也将今日的表演分为上下半场。上半场先是进行了恐怖箱的考验，以及抽出粉丝们在会前所写的小纸条，由张佑赫一一与大家互动，粉丝也希望他能够多多来台，别让大家再等待十多年。也有远从香港前来的粉丝，以英文写下了对张佑赫的热爱，让他相当感动。



张佑赫还在影片中首度公开自己的工作室，被要求公开随身包包的时候，出现了相当特别的物品「卷尺」，他说自己总会好奇一些物品的「长度」几公分，所以总是随身携带卷尺，令大家觉得非常特别。下半场张佑赫则准备了许多精彩的舞台，带给资深粉丝们超多回忆。劲歌热舞之后他一边喘著还一边大喊「除了体力下滑，连裤子也都快滑下去啦！」相当逗趣。



即便已经站上舞台，张佑赫透露自己「仍没有实感」，觉得一切像是梦境一般，他表示就算自己已经搭上了来台的班机，也难以想像现在眼前的画面，台下也坐满了喜爱支持张佑赫与H.O.T长达25年以上的粉丝，不断表达对张佑赫的支持，让他也频频以中文回应「我也爱你们」感谢大家的喜爱。



张佑赫要演唱最后一首歌曲前，与粉丝们道别，还俏皮的说，因为这场地是租借的所以到了大家要分开的时间，粉丝们还逗趣回应他「买下来」，让他笑了起来。张佑赫也表示回到饭

店后他应该会难过到流泪，也会一直会想起大家的笑声以及不舍的眼泪，从昨日的签售会到今日的舞台演出，让张佑赫觉得是相当幸福的时光。



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