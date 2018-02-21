演员赵敏基从新作下车 《小神的孩子们》将延期播出
韩剧 2018年2月21日 星期三11:36 Erin
演员赵敏基因近日风波将从OCN新电视剧《小神的孩子们》退出，而这部作品的首播日期也宣布延后。
OCN在2月21日透过官方声明表示，原本预计在2月24日即将首播的《小神的孩子们》，为了策略性的重新编审，将调整延后一周播出。因此《小神的孩子们》将变更为3月3日晚间10点20分播出，OCN更说明他们认为在3月第一周可能有更多观众能开心观看这部戏，因此调整了播出时间。
今日下午2点预计举办的制作发表会则将如期举办，主要演员姜至奂、金玉彬、沈熙燮与李伊利雅以及导演姜信孝都将参与，并对於电视剧与各角色的特点与大家分享。赵敏基原本在《小神的孩子们》中演出一位在野党的总统候选人，最近因传出性侵疑云而今日上午自行要求从此剧下车，不过即便没有此事件，赵敏基原本也没有在制作发表会的参与演员名单内。
《小神的孩子们》描述只相信事实、逻辑与数字的菁英刑警千在仁（姜至奂饰）与具有超能力能看见一般人看不见的事情的刑警金丹（金玉彬饰），将联手揭开神秘巨大组织所暗藏的阴谋，是一部追击惊悚作品。
照片：OCN
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