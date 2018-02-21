同名又同日生也太巧合！祝福河那－荷娜生日快乐

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这两位演员姜河那以及金荷娜，除了名字相同更巧合的在同一天生日，近年来两位的作品也相当丰富，今日祝福他们生日快乐！



目前正在军队服役的姜河那，其实本名也姓金，与金荷娜同名同姓还同一天生日，不过因担心大家混淆所以他使用艺名姜河那与观众见面。姜河那也是演艺圈中著名的美谈制造机，不管是合作过的演员、导演以及工作人员，总是常常提到他的亲民可爱美谈事迹。最近《名单公开2018》节目中，姜河那更是仅次於IU，勇夺“粉丝傻瓜”的第二名。



虽然目前姜河那人在军中，不过时常有朋友或粉丝在SNS上公开了与他的合影或捕捉他在军中的身影，加上不久前韩国也上映了他入伍前拍摄的惊悚电影作品《记忆之夜》，人气与评价都非常高，台湾也将於3月再上映他的旧作《东柱》，令粉丝们总觉得在军中姜河那依旧非常活跃。



金荷娜目前是位美丽的孕妈咪，最近睽违20年再度在电影中担任客串角色，特别演出了最近超人气的韩国电影《与神同行》里面掌管背叛地狱的美丽宋帝大王，不过许多观众都抗议她的戏份实在太短看不过瘾，大家可继续期待第二集中她的再登场。





金荷娜在演技上也多次挑战不同表现，尤其电影《越爱越堕落》（原名：女教师）当中她与李源根大胆挑战禁忌师生恋；在大获好评的电视剧《通往机场的路》也挑战离婚外遇题材，与她早期在《绅士的品格》或《宠物情人》等作品中给人的感觉完全不同，在角色的深度上难度更高，也令她获得更多观众的肯定。



祝福两位河那与荷娜2018生日快乐！

照片: 网路截图, 《名单公开》截图, 《越爱越堕落》,《青年警察》,《记忆之夜》剧照, SM C&C

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