真正的暖男学长！防弹少年团 Jimin 母校停办 主动致赠学弟妹签名 CD 与制服费用
KPOP 2018年2月21日 星期三10:45 施乃琪
还记得不久前有媒体发现防弹少年团的 JImin 上过的学校全都闭校了吗？消息传回 Jimin 耳中，心疼学弟妹的他不只送上了支援学费，甚至还致赠防弹少年团的签名 CD！
Jimin 位於釜山市金井区的母校会洞小学，日前在举行毕业典礼的同时也宣布停办消息，为短短 36 年校史划下句点。然而，当天的毕业典礼中出现了一位惊喜嘉宾，就是 Jimin 的父亲！
Jimin 爸爸不仅向全校约 60 名的学生送上防弹少年团的签名 CD，也延续过去的决定，为即将成为国中生的 10 位同学提供制服费用。
Jimin 爸爸当天也透露了惋惜的心情：「10 年前我还在这里送 Jimin 毕业，想到现在学校就要没有了，几乎都要难过得哭出来了。」希望念过会洞小学的孩子们，未来都能长成像 Jimin 一样优秀开朗的青年啊！
（照片来源：釜山日报、TVDaily、Big Hit Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻