真正的暖男学长！防弹少年团 Jimin 母校停办　主动致赠学弟妹签名 CD 与制服费用

真正的暖男学长！防弹少年团 Jimin 母校停办　主动致赠学弟妹签名 CD 与制服费用

KPOP   2018年2月21日   星期三10:45   施乃琪  

还记得不久前有媒体发现防弹少年团的 JImin 上过的学校全都闭校了吗？消息传回 Jimin 耳中，心疼学弟妹的他不只送上了支援学费，甚至还致赠防弹少年团的签名 CD！

Jimin 位於釜山市金井区的母校会洞小学，日前在举行毕业典礼的同时也宣布停办消息，为短短 36 年校史划下句点。然而，当天的毕业典礼中出现了一位惊喜嘉宾，就是 Jimin 的父亲！

Jimin 爸爸不仅向全校约 60 名的学生送上防弹少年团的签名 CD，也延续过去的决定，为即将成为国中生的 10 位同学提供制服费用。

Jimin 爸爸当天也透露了惋惜的心情：「10 年前我还在这里送 Jimin 毕业，想到现在学校就要没有了，几乎都要难过得哭出来了。」希望念过会洞小学的孩子们，未来都能长成像 Jimin 一样优秀开朗的青年啊！


（照片来源：釜山日报、TVDaily、Big Hit Entertainment）

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留言/评论
  • 顏孟姿
    簡婕安看一下我們學校的再看看旻旻
    1小时前
  • Rena Hong
    王思婷我們應該回到過去去讀那
    10小时前
  • 林宜潔
    張子玹要轉嗎？😭
    2小时前
  • Jacy Wu
    吳守恩有沒有很羨慕
    10小时前
  • 卓詩維
    楊庭瑄我也要這種學長
    8小时前
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