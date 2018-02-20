因派系斗争体坛少了个花美男速滑选手 令娱乐圈多了位酷帅的男演员！

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娱乐圈有不少运动员出身的艺人，比如姜虎东曾是摔跤选手，苏志燮是游泳选手，韩彩英是花样滑冰选手，宋仲基也是一样，曾当过12年的速滑运动员。

日前播出的《听见传闻Show》节目中就公开了宋仲基运动员时期，他从小学1年级开始共当了12年的速滑运动员，更是代表故乡大田3次参加了全国体育大会，实力超群。

记者透露当时宋仲基选择退役一是因为脚踝受伤，二是因为年纪轻轻的宋仲基早就看透了速滑圈的人情世故，学校和派系之间斗争不断，派系争斗甚至一度成为社会焦点，再加上速滑一直是韩国体育圈的争金大热门，其中的派系斗争更为激烈。

记者还爆料：「其实以他当时的实力要想成为国家队队员并不简单，但心智早熟的他也看透原来成为国家队队员并不仅仅只看实力，最后才放弃体育之路，全身心投入到学习中，并以优异的成绩考取了名校成均馆大学的经营系。 」

节目播出后，不少观众留言：「因为派系斗争我们才能经常在电视上看到宋仲基」、「当运动员也很好，就是不能像现在一样在电视上看到他」、「不管干什么都很出色的人」。

「图：《听见传闻Show》」

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