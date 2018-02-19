防弹柾国又是第一！ 「一看到他就会颧骨升天的艺人」还有金钟炫&朴宝剑
明星 2018年2月20日 星期二09:30 Sani
韩网友票选「一看到就会颧骨升天的艺人」，第一名果然还是防弹少年团的「黄金忙内」田柾国！ NU’EST W队长金钟炫和朴宝剑的得票率也都很高~
韩国某网站与一家取向检索企业合作进行了问卷调查，问「哪位艺人让你一看到就颧骨升天？ 」关於「颧骨升天」的含义之前有介绍过，就是让人笑到颧骨要挂到天上去XDD
从2月4日至7日共有7485人参加投票，其中防弹少年团成员柾国以38.4%的得票率位居第一！
柾国17岁作为忙内出道时脸蛋圆鼓鼓的超可爱，现在慢慢成长为男子汉，也越来越有魅力了~
第二就是NU’EST W的金钟炫，得票率29.4%！ 金钟炫虽然是队长，但却有令人意外的反转魅力，举止和讲话的方式都让人时常忍不住笑出声，看他的综艺节目真的会笑出腹肌XDD
第三是演员朴宝剑，得票率8.8%。 朴宝剑不仅有帅气温暖的外形，言行举止也都很有礼貌，一度被观察到和他对话的艺人无不脸上充满笑容，真的是个神奇的人呢~
此外，歌手IU、演员朴宝英、TWICE成员娜琏也有上榜，你心中的「颧骨升天」代表明星是谁呢？
（图源：TV DAILY）
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留言/评论
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哇防彈的成員果然果果（柾國）又得第一 還真是個黃金忙內不可擋住的魅力呀 又覺得很可愛很帥氣成熟的
正在慢慢成長成男子漢
11小时前
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