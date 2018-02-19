南太铉乐团 South Club 今年计画满载！欧洲巡回、新单曲接连登场 22 万人同时抢票！NU'EST W 演唱会门票全数售罄 3 月中旬连唱三天 女团到底有多苦？ MOMOLAND妍雨彩排后累到被人搀扶离开 ROMEO成员约炮日本未成年女粉丝？！ 聊天记录被PO上网，粉丝站全关 韩国电影第一次！《下女的诱惑》浓艳魅惑 勇夺英国电影学院奖最佳外语片！ MBC新剧《牵著手，看夕阳西下》尹相铉&韩惠轸甜蜜依偎剧照公开！ [有片]李敏镐推出公益牛奶瓶 PROMIZ为待领养儿童站出来 INFINITE 金圣圭回归倒数六天！预告画报大展成熟气质 《出生以来第一次》活久见，姜虎东想减肥当爱豆！ 剩下不到一个月啦～Wanna One确定於3月19日携迷你专辑回归韩国歌坛！ YG请求粉丝们的帮助！给恶评者们掌嘴的机会来了 萌货威廉给大家拜年了！大家新年快乐~ 《孝利家民宿2》好男人李尚顺！细心照顾身体抱恙的李孝利 《无限挑战》对於H.O.T.的合体表演文熙俊说：「感觉像在做梦，希望永远不要醒来。」 Wanna One黄金戒指预告公开啦，猜猜都是谁的手？ 今年《偶像运动会》宇宙少女程潇比赛失误，金牌由APRIL成员夺下！ 姜素拉演699岁仙女咖啡师？！ 接拍网漫改编剧《鸡龙仙女传》 朴宝剑登〈Esquire〉谈粉丝与工作尽是感激 「想赶快带著新作品让大家看见我的面貌了」！ 欢呼！MAMAMOO 敲定回归日期 再等不到 20 天就好啦 《孝利家的民宿》2.5版来啦！3月追加拍摄，李氏夫妇&润娥再聚 光亮耀眼的〈白〉：Highlight 梁耀燮久违回归 个人专辑大展五年成长 闵庚勋为宇宙胆小鬼「后遗症」MV 挑战武打戏 亲自上阵好身手大受称赞！ 李秉宪&金泰梨《Mr.Sunshine》首版预告片公开 超震撼堪比史诗电影！ Yeri要不要这么可爱？ 看到万人宠爱的BANDABI竟然吓到逃跑 防弹柾国又是第一！ 「一看到他就会颧骨升天的艺人」还有金钟炫&朴宝剑 TWICE登《NYLON》变身派对女孩 元宵节Party Look赶快学起来！ 韩国留学第二步：语学堂申请自己来！ 苏志燮、孙艺珍主演电影《现在，很想见你》预告公开！白色情人节感动上映 「我们长得像吗...？」南柱赫公开与王大陆合照 笑容满分 《家师父一体》最年轻的师父来了！BoA於昨日（19日）投入拍摄 《我家的熊孩子》首度公开金钟国的房间！「什么东西都舍不得丢的男人」 秀智婉拒MBC新剧《过来抱抱我》女主出演邀请 南柱赫出演讨论中 不愧是明星们的明星，IU花朵认证照中的花原来是这位明星小粉丝送的

韩网友票选「一看到就会颧骨升天的艺人」，第一名果然还是防弹少年团的「黄金忙内」田柾国！ NU’EST W队长金钟炫和朴宝剑的得票率也都很高~

韩国某网站与一家取向检索企业合作进行了问卷调查，问「哪位艺人让你一看到就颧骨升天？ 」关於「颧骨升天」的含义之前有介绍过，就是让人笑到颧骨要挂到天上去XDD

从2月4日至7日共有7485人参加投票，其中防弹少年团成员柾国以38.4%的得票率位居第一！



柾国17岁作为忙内出道时脸蛋圆鼓鼓的超可爱，现在慢慢成长为男子汉，也越来越有魅力了~



第二就是NU’EST W的金钟炫，得票率29.4%！ 金钟炫虽然是队长，但却有令人意外的反转魅力，举止和讲话的方式都让人时常忍不住笑出声，看他的综艺节目真的会笑出腹肌XDD



第三是演员朴宝剑，得票率8.8%。 朴宝剑不仅有帅气温暖的外形，言行举止也都很有礼貌，一度被观察到和他对话的艺人无不脸上充满笑容，真的是个神奇的人呢~



此外，歌手IU、演员朴宝英、TWICE成员娜琏也有上榜，你心中的「颧骨升天」代表明星是谁呢？

（图源：TV DAILY）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻