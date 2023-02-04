见CIX裴珍映遭「排挤」影片争议，Wanna one出身金在奂心疼：「作为哥感到伤心，能上传吧」秒登论坛热议！

许多网友都说金在奂超敢说！

先前男团CIX成员裴珍映，在海外巡演时疑遭到台下其他粉丝刻意排挤，而在论坛引起轩然大波。据影片显示，在裴珍映开口说话时，就有其他粉丝故意尖叫、干扰发言，但是当其他成员说话时，就没有这些问题，让裴珍映甚至放弃再开口。



粉丝在论坛发表相关贴文后，言论迅速在网路发酵，有关「裴珍映遭粉丝排挤」的消息不胫而走，裴珍映身为Wanna One出身团员，是CIX队内公认的最高人气团员，使大家怀疑「因为高人气而被讨厌吗？」、「尖叫的粉丝很没品．．．」、「裴珍映好可怜」。



在事件爆发后，公司发表声明表示「影片为恶意剪辑，没有排挤事实，目前已采取提告，针对乱丢物品的观众，未来也会采取更强力措施」，未来团体巡演行程也将落实保护艺人。



和裴珍映同为Wanna One出身的金在奂，日前在个人IG上发布相关影片，在动态中写下「作为哥哥感到伤心了，这样可以上传吧？」没想到一发出秒登上论坛热议，为曾经一起活动的弟弟抱不平，这样的行为让不少网友表示「太帅气了．．．」、「哥哥看到伤心了ㅠㅠ」



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