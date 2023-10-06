梦回《Produce 101》！Wanna One邕圣佑&河成云军队庆典再跳《Energetic》，MONSTA X玟赫也加入

2023鸡龙军文化庆典今日（10月6日）在忠清南道鸡龙市举办，正在服兵役的三位偶像歌手邕圣佑、河成云、MONSTA X玟赫同台表演，还带来了回忆中的Wanna One名曲！
昨日有粉丝拍到三位歌手在现场彩排时跳了Wanna One的《Energetic》、MONSTA X的《Shoot Out》、LE SSERAFIM的《Eve， Psyche & the Bluebeard's wife》等歌曲。 值得一提的是，曾经同为Wanna One成员的邕圣佑和河成云一齐登台、重新跳起5年前的出道曲《Energetic》，令Wannable们久违的记忆瞬间燃起。
감격의 2023 에너제틱— 해금다옹누나 (@CHOIGODAONG) October 5, 2023
갑자기 노래가 나와서 당황해가지고 가로로 찍다 얼른 세로로#옹성우 #ONGSEONGWU pic.twitter.com/4c5tL0QsfN
옹일병이 말아주는 이프푸#옹성우 #ONGSEONGWU pic.twitter.com/nEpr7wkdGM— 해금다옹누나 (@CHOIGODAONG) October 5, 2023
今天庆典正式开幕后，现场粉丝更惊喜发现还准备了其他歌曲，包括NewJeans的《Super Shy》、全昭弥（SOMI）的《Fast Forward》，舞台风格相当可爱：
231006 Energetic #옹성우 #OngSeongwu pic.twitter.com/LAv4cfdYDi— 오마옹 옹성우 #배우옹성우 #ActorOngSeongwu (@0hMy0ng) October 6, 2023
231006— 아구(@isittooheart) October 6, 2023
지상군페스티벌 #민혁
에너제틱을 보다... pic.twitter.com/kiKrjPdGUB
231006 #민혁 #MINHYUK #몬스타엑스 #MONSTA_X pic.twitter.com/EI35f3LuZw— Heartbeat (@Heartbeat_MH) October 6, 2023
슈퍼샤이 옹일병 완전 신남#옹성우 #ONGSEONGWU pic.twitter.com/nnT4XzFNcS— 해금다옹누나 (@CHOIGODAONG) October 6, 2023
231006 #민혁 지상군페스티벌— 대왕호루라기 (@silvertown_MH) October 6, 2023
슈퍼샤이 미쳤냐 진짜로 pic.twitter.com/VvpMdtA3JX
#민혁— (@imynameinn) October 6, 2023
X발.. pic.twitter.com/uHyxRB5Gjv
此外，邕圣佑今年4月17日以陆军现役身分入伍，提前拍摄的新剧《大力女子姜南顺》明晚就要开播啦！邕圣佑饰演男主角「姜熙植」，是智德体兼备的江汉地区队警卫，将与李瑜美饰演的「姜南顺」等大力祖孙三代上演不可预料的精彩故事。
河成云去年10月24日以陆军现役身分入伍，今年2月发行歌曲《Snowy Stars》安慰粉丝，预计明年4月23日退伍。 邕圣佑和河成云2017年曾一起参加Mnet选秀节目《Produce 101》第二季，最终以期间限定男团Wanna One成员出道，一同进行了为期1年半的活动。
MONSTA X玟赫今年4月4日入伍，预计明年10月3日退伍。
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