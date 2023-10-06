梦回《Produce 101》！Wanna One邕圣佑&河成云军队庆典再跳《Energetic》，MONSTA X玟赫也加入

2023鸡龙军文化庆典今日（10月6日）在忠清南道鸡龙市举办，正在服兵役的三位偶像歌手邕圣佑、河成云、MONSTA X玟赫同台表演，还带来了回忆中的Wanna One名曲！

昨日有粉丝拍到三位歌手在现场彩排时跳了Wanna One的《Energetic》、MONSTA X的《Shoot Out》、LE SSERAFIM的《Eve， Psyche & the Bluebeard's wife》等歌曲。 值得一提的是，曾经同为Wanna One成员的邕圣佑和河成云一齐登台、重新跳起5年前的出道曲《Energetic》，令Wannable们久违的记忆瞬间燃起。

감격의 2023 에너제틱

갑자기 노래가 나와서 당황해가지고 가로로 찍다 얼른 세로로#옹성우 #ONGSEONGWU pic.twitter.com/4c5tL0QsfN — 해금다옹누나 (@CHOIGODAONG) October 5, 2023

今天庆典正式开幕后，现场粉丝更惊喜发现还准备了其他歌曲，包括NewJeans的《Super Shy》、全昭弥（SOMI）的《Fast Forward》，舞台风格相当可爱：



此外，邕圣佑今年4月17日以陆军现役身分入伍，提前拍摄的新剧《大力女子姜南顺》明晚就要开播啦！邕圣佑饰演男主角「姜熙植」，是智德体兼备的江汉地区队警卫，将与李瑜美饰演的「姜南顺」等大力祖孙三代上演不可预料的精彩故事。



河成云去年10月24日以陆军现役身分入伍，今年2月发行歌曲《Snowy Stars》安慰粉丝，预计明年4月23日退伍。 邕圣佑和河成云2017年曾一起参加Mnet选秀节目《Produce 101》第二季，最终以期间限定男团Wanna One成员出道，一同进行了为期1年半的活动。





MONSTA X玟赫今年4月4日入伍，预计明年10月3日退伍。



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