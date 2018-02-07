iKONIC必看！iKON金振焕亲姊姊的咖啡厅，爱犬Givangchy也来坐镇！
旅游 2018年2月12日 星期一08:00 E
久未在韩国发片的iKON终於在2018年1月以Return回归了！相信应该有不少iKONIC千里迢迢跑来韩国追放送或参加签售吧～（由衷向抗寒耐饿的迷妹们致上12万分敬意）
现在迷妹们除了位於合井站的YG经纪公司之外，又多一个新地方可以去踩点，就在大家常去的弘大延南洞附近，iKON成员金振焕（JAY）亲姊姊的咖啡厅CAFÉ PLATTE开业罗～
(照片来源iKON Official Facebook Fanpage)
CAFÉ PLATTE与附近其他咖啡厅相比，室内空间非常宽敞，座位间距也非常适宜，氛围舒适自在。
(照片感谢IG@misodang)
餐点的部分提供沙拉及三明治等轻食，甜点柜是当天状况而定，种类都不太一样，大致上有巧克力OREO蛋糕、提拉米苏及起司蛋糕等品项，饮品的部分除了咖啡之外，最近新推出的奶茶也有很多人点，装奶茶的瓶子还是振焕姐姐特地设计的唷！
(照片感谢IG@pretty11pretty)
(照片感谢IG@misodang)
店内另外一大看点就是振焕姐姐的爱犬Givangchy啦～还是小朋友的Givangchy十分活泼好动，除了睡觉最常做的就是跟姐姐撒娇，可爱的模样超疗愈～
(照片自摄)
另外，店内布置有许多香氛蜡烛，如果有喜欢的，这些也都是可以购买的唷！
地址：서울시 마포구 연남동 488-11
营业时间：周一至周五11:00-21:00，周六及周日11:00-22:00
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