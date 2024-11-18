《2024 MAMA》三高人气男团 TXT、ENHYPEN、ZB1 组成「限定乐团」五位最终成员公开！

《2024 MAMA》惊喜剧透又来了～！不是当天才公开，是今天就公开！不得不说今年《MAMA》真的太让人期待了～看点超多。

超强颜值&才华的综合体将在《2024 MAMA AWARDS》中爆发！每年以独特的视觉效果和多样的表演成为全球KPOP乐迷引颈期盼的热门颁奖典礼《MAMA》，提前公开了三组男团合作的乐队特别舞台成员，进一步提高了大众的期待值。

这组只有在《MAMA》舞台上可以看到的限定乐团组合名为「自体发光 TOENZE」，



五位成员分别是 TOMORROW X TOGETHER 的杋圭和休宁凯、



ENHYPEN 的 JAY、



ZEROBASEONE 的金泰来和韩维辰。



拥有压倒性表演和多才多艺实力的成员们聚在一起，将展开打破彼此概念界限的舞台，共同呈现出一首具有时光穿梭感的歌曲，带观众们重回1995年，捕捉当时的情感和学生时代的无畏气概。

值得一提的是，他们都曾获得过《MAMA》的最佳新人奖，TXT（2019年）、ENHYPEN（2021年）、ZB1（2023年），这一共通点也让彼此更加亲近。杋圭、休宁凯、金泰来分享了他们在学校时期参加乐队的经历，展现了将带来精彩舞台的坚定决心，这支5人组成的「自体发光 TOENZE」乐团舞台将於11月22日（周五）在日本大阪巨蛋举行的第一章节中登场。



《2024 MAMA》将於11月21日（当地时间）在美国洛杉矶杜比剧院、11月22日至23日在日本大阪京瓷巨蛋举行，并透过 Mnet 电视台及 YouTube 频道 Mnet K-POP 和 Mnet Plus 向全球进行直播。

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